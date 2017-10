„Člověk musí být soudný. Kdo prohraje v bitvě, tak se nemůže nabízet do další bitvy jako lídr. Byla to větší porážka, než jsem si představoval. Musím si to sám sobě zodpovědět, ne že půjdu a budu se tvářit, že se nic nestalo,“ řekl Právu Zaorálek.

Výsledek voleb, ve kterých soc. dem. dostala 7,27 procenta, vnímá jako svou odpovědnost. Ucházet se proto nechce ani o post řadového místopředsedy, který zastával dosud.

„V kampani jsem spolupracoval s Mladými sociálními demokraty. Někteří mi přišli velmi šikovní. Strana potřebuje obrodit zespoda,“ řekl.

Podle Zaorálka zájem o funkci šéfa poslanců ČSSD projevil dosluhující ministr pro lidská práva Jan Chvojka.