„Hnutí ANO chce sestavovat vládu. Andrej Babiš nám před volbami říkal, že jeho ideální představa je jednobarevná vláda, říkal, jak všechno zařídí, co všechno udělá. Tak teď je to opravdu na něm. On bude sestavovat vládu a musí předvést, co dokáže a zda je schopen si najít většinu pro vládu, kterou hnutí ANO chce,” řekl.

„Teď je na řadě Andrej Babiš, musí předvést, zda je schopen sestavit vládu. Pokud toho není schopen, tak vrátí svoje pověření,” řekl také Fiala. Teprve poté by podle něj přišla řada na hledání nějakého náhradního řešení. Spekulovat nyní o tom, kdo by získal případný druhý pokus na sestavení kabinetu, je podle Fialy předčasné.

Předseda ODS také zopakoval, že jeho strana do vlády s ANO nepůjde. „My jsme jasně řekli, že nebudeme sestavovat vládu s hnutím ANO. Řekli jsme to před volbami, na to jsme dostali také od voličů mandát, a to děláme i po volbách,” řekl.

Opoziční šéf Sněmovny by garantoval kontrolu

Fiala, který je kandidátem ODS na předsedu Poslanecké sněmovny, v rozhovoru rovněž vysvětlil, proč Občanští demokraté usilují o post šéfa Sněmovny. „Za situace, kdy je celá politická scéna takto rozložená, kdy tu je hnutí ANO, které má vládní ambici a výraznou sílu ve Sněmovně, když tu máme strany, jako je SPD a komunisté, tak prostě za této situace nám připadá důležité, aby předsedou byl reprezentant demokratické opozice,” vysvětlil.

Takový předseda by podle Fialy mohl garantovat, že Parlament bude plnit všechny svoje funkce a bude plnit i kontrolní roli. „Považujeme to i za významné z hlediska té symbolické role a prakticky, když si vzpomeneme třeba na výroky předsedy hnutí ANO (Andreje Babiše) vůči Parlamentu, které byly mírně řečeno přezíravé," uvedl Fiala. Babiš v minulosti hovořil o Sněmovně jako o „žvanírně”, navrhoval snížení počtu poslanců či zrušení Senátu.

Fiala nechtěl zatím spekulovat, jakou podporu by návrh mohl nalézt. „Není to něco, co bychom za něco obchodovali, je to náš návrh nebo nabídka a uvidíme, jak se k tomu ostatní politické strany postaví. Ale skutečně nepovažujeme za zdravé, aby se za této politické situace kumulovala příliš velká moc v rukou jedné strany,” řekl.

ANO prosazuje Vondráčka

ANO do funkce prosazuje dosavadního místopředsedu Sněmovny Radka Vondráčka. Podle Fialy není v české tradici nijak neobvyklé, aby předsedou Sněmovny byl opoziční politik - podle Fialy by měl určitou vyvažovací funkci.

„Není to v tradici našeho parlamentarismu neobvyklé. Byly myslím čtyři příklady, kdy byl představitel vítězné strany současně předsedou Sněmovny, ale byla tři období, kdy to byl představitel nejsilnější strany,” řekl.

ODS získala ve volbách 11,32 procenta hlasů, v přepočtu na mandáty má 25 křesel v dolní komoře parlamentu. Vítězné ANO má ve Sněmovně 78 křesel.