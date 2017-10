Zaregistrovat se do prezidentské volby se kandidáti musí do 7. listopadu. „Do té doby uděláme závěr, 6. listopadu jsem pozván do Lán,“ prohlásil Okamura.

Podotkl, že SPD chce, aby byl prezidentem člověk, který prosazuje přímou demokracii, odmítá přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny a je pročeský.

Na dotaz, zda vylučuje svoji vlastní kandidaturu, odvětil: „Nebudu ani nic vylučovat, ani nic potvrzovat. My se nejprve poradíme ve vedení hnutí.“

„Musíme zmapovat stávající kandidáty. Když to malilinko posunu, kdyby tady nebyl žádný kandidát, kde jsou nějaké alespoň určité programové průsečíky v našich klíčových tématech, tak to bychom museli skutečně vážně zvážit,“ dodal.

Na otázku, zda současný prezident Miloš Zeman splňuje kritéria a zda by SPD mohla podpořit jeho kandidaturu, odpověděl, že určité průsečíky tam vidí. „Bezesporu prezident Zeman je člověk, který se kriticky dívá na islám, na migraci, podporuje přímou demokracii. Takže by to byl člověk, který určité průsečíky má,“ řekl při příchodu do Sněmovny, kde jedná s hnutím ANO.

Okamura chce do vlády



S šéfem ANO Andrejem Babišem chce prý hlavně diskutovat o programu, konkrétně o zestátnění exekutorů či o sociálních dávkách pro pracující rodiny. Dalším bodem je podle něj zrušení Senátu.

Okamura zopakoval, že by chtěl sedět ve Strakově akademii. „Cílem každé politické strany by mělo být prosazovat program, a jak víme, tak v maximální možné míře to je jen v případě, když budeme součástí vlády,“ zdůraznil.

Řekl také, že hnutí SPD podpoří Radka Vondráčka z ANO na post předsedy Sněmovny. Babišovcům podle Okamury tento post náleží, protože volby vyhráli s velkým náskokem.