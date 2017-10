Babiš dříve avizoval, že rozhodnutí ohledně prezidentské volby oznámí po parlamentních volbách. Nyní začíná couvat.

„No to jsme říkali, že si nad to sednem. Ale to jsme nestihli. Prosím vás jako, nasazení někoho je z podstaty úplný nesmysl. Nemyslím si, že někdo bude volit prezidenta podle toho, co bude říkat nějaký Babiš,“ odpovídal na dotazy novinářů ohledně případného kandidáta ANO.

„Já si nic nemyslím, není to pro nás téma. My stále řešíme klub a máme tam plno nových poslanců. Bavili jsme se o výborech, o programu a jednáme s ostatními stranami. Téma prezident teď není na stole,“ prohlásil Babiš.

Referendum v nedohlednu



Kandidáti se musí na ministerstvu vnitra oficiálně zaregistrovat do 7. listopadu. Podle Babiše hnutí do té doby zřejmě nestihne rozhodnout.

V minulosti však Babiš říkal, že ANO bude mít referendum a v něm rozhodne. Ani to však teď není jasné.

„Nikdo se nenašel v rámci našeho hnutí, který by řekl, že chce, a nic pro to neudělal. Pokud to výbor doporučí, tak podle mého názoru to referendum bude o tom, kdo tam je (mezi už přihlášenými kandidáty – pozn. red.). Ale máme strašně moc jiných starostí,“ uzavřel Babiš.