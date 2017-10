ANO má s občanskými demokraty jednat v úterý večer ve Sněmovně. Na dotaz, zda Babišovo hnutí nabídne ODS účast ve vládě, Faltýnek odpověděl, že ano.

„Nacházíme hodně styčných bodů. Chceme se zeptat, co jim vadí,“ uvedl Faltýnek.

Ústupky v EET Babiš nekomentoval

„Spolu s ODS máme 103 poslanců, máme podobný program, zásadní rozdíl je v tom EET. Ano, určitě tu nabídku chceme ODS dát,“ sdělil následně Babiš.

Jaké ústupky ANO občanským demokratům nabídne, říct nechtěl. „Nebudu vyjednávat s ODS přes vás, tak se omlouvám. Rád to panu předsedovi Fialovi řeknu,“ uvedl Babiš.

Na dotaz, zda by ANO přenechalo ODS post předsedy Sněmovny, který může být v určitých chvílích klíčový, Babiš odvětil, že to nechce komentovat.

ODS několikrát deklarovala, že s ANO do vlády nechce. Strany by spolu měly ve Sněmovně většinu 103 hlasů, takže by mohly vládnout ve dvojkoalici.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala však koalici s ANO odmítá. „Vyjádřili jsme se již několikrát. ODS nebude s ANO vyjednávat o vládě. Nemám k tomu co dodat,” napsal v úterý Novinkám.

Petr Fiala o vládě bez Andreje Babiše. Video z 5. října 2017