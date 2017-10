„Chci ujistit své sympatizanty a voliče, že můj hlas i mé názory budou znít ze Sněmovny nadále,” řekl Kalousek s odkazem na to, že byl zvolen poslancem a poslancem zůstane.

Stranu by měla podle něj vést nová tvář, která nebude zatížena minulostí a přizpůsobit koncepci strany. „Toto je šance pro nového předsedu TOP 09, který nebude zatížen předsudky, jež vůči mě panují, a tudíž může být v tomto úsilí mnohem úspěšnější než já,” dodal Kalousek.

Konkrétní jména možných kandidátů na předsedu říci nechtěl. V minulých dnech se hovořilo například o Markétě Pekarové Adamové nebo o Jiřím Pospíšilovi. Kalousek by mu však kandidaturu nedoporučoval.

Volba nového předsedy TOP 09 proběhne v listopadu na sjezdu. Do té doby stranu povede a chce, aby za nynější konstelace zůstala v opozici. Znovu vyjádřil svou myšlenku o tom, že by se po těchto volbách měly do jednoho bloku spojit demokratické strany na pravé straně politického spektra.