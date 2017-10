Žádné slunce, jen sníh s deštěm. Do Česka proudí studený vzduch

Chladný týden bez slunce, plný deště a oblačnosti — takové počasí předpovídají meteorologové na konec října. Na horách by měl padat sníh s deštěm. Výjimkou bude středa a čtvrtek, kdy by se mělo přechodně oteplit, ovšem stále bude zataženo s deštěm. Od pátku bude do Česka proudit od severozápadu chladný vzduch a víkend bude studený a vlhký, řekla Novinkám Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.