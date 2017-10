„My jsme se v rámci našeho poslaneckého klubu jednohlasně shodli, že budeme hlasovat pro vydání Andreje Babiše a pana Faltýnka,” řekl jasně na tiskové konferenci předseda Ivan Bartoš.

Dále řekl, že i přes velké množství stran ve Sněmovně není podle něj třeba zvyšovat počty místopředsedů Sněmovny. „Já si nemyslím, že navyšování počtu je žádoucí. My samozřejmě o to jedno místo budeme usilovat.”

Piráti se podle něj nebrání schůzkám s ostatnímu politickými stranami, ani s hnutím ANO, které je zatím jako jediné oslovilo. „Žádné další nabídky na schůzky nám zatím nepřišly. Začneme se tím aktivně zabývat,” doplnil Bartoš s tím, že Andreji Babišovi na sms zatím neodpověděl.

Bartoš reagoval i na slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že by se měli Piráti zařadit do vlády, jelikož jsou odborníci na digitalizaci. „S panem prezidentem rozhodně souhlasím v té věci, že my jsme odborníci na digitalizaci, ale máme parlamentní demokracii a pan prezident v tom nehraje z našeho pohledu žádnou roli,“ řekl Bartoš. Poděkoval prezidentovi za radu a dodal, že se s tím však „poperou po svém“.

Michálek: Babiš používá velkopanský způsob pozvání

Podle nového předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka by k setkání mohlo dojít v nejbližších dnech, zda to bude v Sokolově, kam si Andrej Babiš v neděli ráno pozval KSČM nebo ve Sněmovně, kde se Babiš sešel s předsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem, zatím Piráti nevědí.

„Myslím si, že to, že si někdo zve lidi do své rezidence, je takový velkopanský způsob, který k tomu vyjednávání úplně nepatří,” řekl Novinkám Michálek. Osobní jednání jsou však podle něj důležitá. „Budeme tam společně čtyři roky a budeme společně hlasovat o zákonech, tak je logické, že se politické strany spolu musí scházet a ne jen si posílat vzkazy přes média,” dodal Michálek.

Piráti mají poslanecký klub

Dvaadvacet nových poslanců Pirátů v neděli také ukázalo zakládající listinu poslaneckého klubu. Předsedou klubu byl zvolen Jakub Michálek, který byl doposud zastupitelem na magistrátu hl. m. Prahy.

Zakládající listina Poslaneckého klubu Pirátů. Podpisy dvaadvaceti nových poslanců.

FOTO: Renáta Bohuslavová, Novinky

Představili i vyjednávací tým, jehož členy jsou Ivan Bartoš, Jakub Michálek, Zdena Balcarová, Lenka Kozlová, Lukáš Bartoň, Mikuláš Ferenčík, Mikuláš Peksa. Tým by měl v následujících dnech jednat s ostatními politickými stranami o budoucí spolupráci.