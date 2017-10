Podle Zemana by nebylo špatné, kdyby byl Babiš jako americký prezident Donald Trump nebo někdejší italský premiér Silvio Berlusconi. Uvedl to v reakci na to, že v zahraničí je Babiš vnímán jako populista.

Zeman dále uvedl, že je lídr hnutí ANO výraznou osobností v čele strany podobně jako lídr SPD Tomio Okamura či předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Babiše jmenuji premiérem



„Když někdo prohrál, má se poklonit vítězi a poblahopřát mu,“ uvedl Zeman k výsledkům voleb. Zároveň potvrdil, že jmenuje Babiše premiérem.

„Jmenuji premiérem vítěze voleb, kdyby je vyhrál pak Kalousek, skousl bych to, ale byl by premiérem,“ tvrdí prezident. S Babišem se chce setkat v pondělí v Lánech.

Zeman rovněž uvedl, že by ve Sněmovně hlasoval proti vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

„Pokud bych byl poslancem ANO, hlasoval bych proti vydání,“ dodal prezident. „Já se domnívám, že to pravda není,“ uvedl ke skutkům, které jsou Babišovi dávány za vinu.

Prezident poukázal, že vyšetřování trvá léta a dozvědět se pravdu za několik let, je podle něj nicneřešící.

Babiš je podle něj pracovitý a je schopen se rychle rozhodovat. Slabší jsou podle Zemana jeho znalosti zahraniční politiky. Zazlívá mu i konstantě negativní vztah k euru a to, že se doposud kladně nevyjádřil k návrhu na vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Chtěl bych ČSSD ve vládě, tvrdí prezident



„Velmi rád bych viděl ČSSD ve vládě,” uvedl prezident na margo možných koalic v reakci na slova Jaroslava Faltýnka, který zmínil eventualitu pokračování stávající koalice ANO, ČSSD a lidovců.

Záležet podle něj bude na tom, zda se ČSSD bude chovat pragmaticky nebo uraženě.

Na dotaz, jak prezident vnímá kampaň SPD Tomia Okamury postavenou na nerealizovatelném „zákazu islámu v ČR”, Zeman neodpověděl a zopakoval pouze svou kritiku islámského terorismu. S Okamurou prý o tomto tématu nehovořili.

Rozdělení mandátů po volbách

Volby vyhrálo hnutí ANO, které bude mít ve Sněmovně 78 poslanců. Druhá ODS má 25 křesel, Piráti s SPD shodně 22. Komunisty a sociální demokraty bude zastupovat svorně 15 poslanců. Deset zástupců budou mít lidovci, sedm TOP 09 a šest STAN.