22:12 - Konkrétní výsledek více než hodinového jednání špiček ANO a soc. dem. o složení budoucí Sněmovny zatím nepadl. Po večerní schůzce je jisté pouze to, že ANO bude trvat na postu předsedy Sněmovny, kam navrhuje Radka Vondráčka. Zda jsou sociální demokraté tento návrh ochotni podpořit, jednoznačně nepotvrdil ani Milan Chovanec, ani Lubomír Zaorálek.

Stejně tak ani zástupci ANO nepotvrdili sociálním demokratům, zda by jedno z místopředsednických křesel mohl obsadit zástupce ČSSD. Předběžná shoda zatím panuje v tom, že Sněmovna by mohla mít čtyři až pět místopředsedů.

21:56 - Sociální demokraté oznámili na schůzce o ustavení povolební Sněmovny představitelům hnutí ANO, že jsou vzhledem k výsledku připraveni jít do opozice.

21:51 - Hnutí ANO nominuje do funkce předsedy Sněmovny dosavadního místopředsedu dolní komory Radka Vondráčka, oznámil místopředseda strany Jaroslav Faltýnek.

20:33 - Šéf ANO Andrej Babiš chce na večerní schůzce s ČSSD znát názor soc. dem. na povolební situaci a možnou spolupráci. „Byli jsme s nimi ve vládě. Dopadlo to, jak to dopadlo, ale myslím, že to není naše chyba,” řekl před jednáním deníku Právo.

20:15 - Z ČSSD sílí hlasy, které volají po odchodu strany do opozice. Vyplynulo to z podvečerní schůzky politického grémia strany v pražském Lidovém domě. Sociální demokraté se také dohodli na uspořádání mimořádného sjezdu 7. dubna v Hradci Králové. [celá zpráva]

19:35 – Výsledek voleb rozdělil obyvatele Česka na dva tábory. Celkem 55 procent občanů není s výsledkem voleb spokojeno. Vyplývá to z výzkumu agentury Median, který byl zpracován ve spolupráci s Českým rozhlasem a byl zveřejněn v neděli. [celá zpráva]

18:33 - Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek řekl, že poslanecký klub strany bude hlasovat pro opětovné vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, pokud o to policie znovu požádá.

18:16 - Předseda Senátu a člen grémia ČSSD Milan Štěch při příchodu do Lidového domu, kde se poradí špičky strany, prohlásil, že ČSSD by měla jít do opozice.

18:05 – Italská média dnes přirovnávají šéfa hnutí ANO Andreje Babiše k Donaldu Trumpovi, anebo k Silviu Berlusconimu. Všímají si střetu zájmů a kauz, jež se s vítězem českých voleb pojí. Poukazují na politické naladění všech čtyř zemí Visegrádské skupiny a proměnu politického klimatu ve východní Evropě. Jednohlasně a kriticky upozorňují, že Babiš udělal z migrace klíčové téma v zemi, kam žádný příval migrantů nemíří.

17:18 – Výpadky volebních webů ČSÚ způsobil hackerský útok. Podle úřadu ale útok neovlivnil předávání a zpracování výsledků voleb. Poznatky předá ČSÚ policii. [celá zpráva]

17:09 - V 18:30 se schází grémium ČSSD, kde rozeberou povolební situaci. O hodinu později se sejdou vyjednavači ČSSD s týmem vítězného hnutí ANO.

17:00 – Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó telefonicky pogratuloval Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO k vítězství v parlamentních volbách a popřál mu úspěch při sestavování vlády. Dnes to podle agentury MTI oznámilo maďarské ministerstvo zahraničí.

16:35 - Nově zvolená poslankyně Klára Dostálová (ANO) končí jako náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Funkce odborné náměstkyně a poslankyně totiž podle služebního zákona nelze souběžně vykonávat.

16:16 - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je připraven v pondělí dorazit za prezidentem Milošem Zemanem na schůzku do Lán. Novinářům to řekl místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Zeman předtím serveru Blesk.cz řekl, že pověří sestavením vlády Babiše. Názor by změnil jen v případě, kdyby Babiš o premiérský úřad zájem neměl. [celá zpráva]

Faltýnek na to řekl, že ANO jiného kandidáta na předsedu vlády nemá.

16:10 - Piráti rovněž oznámili, že budou hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. [celá zpráva]

16:08 - Piráti si šéfem poslaneckého klubu zvolili pražského lídra Jakuba Michálka.

Vyjednávací tým povede předseda Ivan Bartoš. Dalšími členy budou Michálek, Lenka Kozlová, Dana Balcarová, Lukáš Bartoň, Mikuláš Ferjenčík a Mikuláš Peksa.

16:00 - První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek po jednání s šéfem STAN Petrem Gazdíkem potvrdil, že Starostové nechtějí s ANO spolupracovat ve vládní koalici. Řešili spolu hlavně změnu jednacího řádu Sněmovny.

15:46 - Podle lídra jihočeské kandidátky ČSSD Ondřeje Veselého potřebuje strana šéfa, který bude mít charisma i mírně demagogické schopnosti. Prý tomu nahrává doba. Předsedou sociálních demokratů by se podle Veselého neměl stát „slušný intelektuál”, ale budoucí vedení ČSSD musí stát na lidech, kteří dokážou rétoricky čelit především předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi a prezidentu Miloši Zemanovi.

„Primárně by se měla (strana) zaměřit spíše než na to, že to bude člověk s obrovským rozhledem a nadhledem na to, aby to byla charismatická osobnost mluvící jasně, stručně a úderně,” řekl ČTK Veselý, jenž bude jediným jihočeským poslancem za ČSSD.

15:25 - „Jednání bylo věcné a konstruktivní, sdělili jsme hnutí ANO, že nejsme připraveni jít do koalice s jejich stranou,“ řekl po schůzce předseda STAN Petr Gazdík.

15:04 - O nové politické éře v ČR, o odmítnutí tradičních stran hlavního proudu či o zemětřesení píší dnes ve svém hodnocení českých parlamentních voleb evropská média. Stejně jako v sobotu v bezprostřední reakci na výsledek hlasování se i dnes média věnují budoucím vztahům Prahy se západní Evropou, neboť šéf vítězného hnutí ANO a předpokládaný příští premiér Andrej Babiš se v minulosti nijak netajil kritickými názory na Evropskou unii.

14:07 - Předseda hnutí ANO Andrej Babis dorazil na jednání s hnutím STAN ve Sněmovně. Novinářům řekl, že je připraven jednat se všemi. Jediný, kdo mu zatím neodpověděl, je předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Babiš by si přál, aby ANO nominovalo předsedu komory, od ostatních stran chce slyšet jejich představy.

14:05 - Předseda SPD Tomio Okamura bez podrobností uvedl, že absolvoval jednání s další stranou. Schůzku s představiteli vítězného hnutí ANO má naplánovanou na pondělní večer. Jeho hnutí prý bude chtít mít zastoupení ve vedení Sněmovny.

Okamura řekl, že u pravicových stran vidí programové průsečíky s SPD u podpory podnikatelů a živnostníků. „Na druhou stranu ODS jsou zásadní odpůrci přímé demokracie a my máme přímou demokracii v názvu,” řekl novinářům. Nechce si uzavírat dveře ke spolupráci s nikým, ale závisí podle něj na programovém průniku.

„Jestli nám nepomůže nikdo prosazovat náš program, tak budeme v opozici,” uvedl.

13:52 - Sociální demokraté v Cerhenicích na Kolínsku v souvislosti s volební prohrou ČSSD oprášili požadavek na vstup bývalého předsedy ČSSD a někdejšího premiéra Jiřího Paroubka do strany.

Vyzývají pražský výbor sociální demokracie, aby Paroubkovo přijetí do místní organizace v Cerhenicích neblokoval. V neděli to řekl předseda ČSSD na Kolínsku a cerhenický starosta Marek Semerád.

13:33 - Vedení ČSSD by mělo dát k dispozici své pozice a ať rozhodne sjezd. Řekl to někdejší brněnský primátor a novopečený poslanec Roman Onderka. Podle něj strana doplatila na to, že odstřihla Jiřího Zimolu nebo Jeronýma Tejce.

13:08 - Ekonom Jan Švejnar v Otázkách Václava Moravce uvedl, že s Andrejem Babišem (ANO) jednal o hospodářské politice a vzdělávání. Schůzka prý byla dohodnuta již před volbami.

12:17 - Schůzku v Průhonicích odmítl i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Jednání se tak podle informací Novinek přesune do Poslanecké sněmovny.

11:32 - Babiš uvedl, že na jednání s komunisty si strany vyměnily názory jen na uspořádání Sněmovny. Mluvil také o školství s ekonomem Janem Švejnarem.

11:11 - Předseda ODS Petr Fiala Novinkám sdělil, že do Průhonic nepojede. „Jednání o uspořádání Poslanecké sněmovny by měla proběhnout ve Sněmovně,” uvedl.

11:05 - Odpoledne za Babišem zamíří také vedení hnutí STAN, které se do Sněmovny dostalo na posledním místě se ziskem 5,18 % hlasů.

11:00 - V Průhonicích už v neděli dopoledne jednali s hnutím ANO komunisté. Jednalo se prý o úvodní schůzku, další by měly následovat po ustavení poslaneckých klubů. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa se vyjednavači nebavili o případné podpoře ani spolupráci. [celá zpráva]

Babiš už v sobotu večer oznámil, že všem předsedům stran rozeslal SMS zprávy s pozvánkou k jednání o složení nové Sněmovny.