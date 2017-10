Bude se ČSSD už v sobotu v noci účastnit nějakých povolebních jednání?

My jsme zatím žádnou pozvánku na jednání nedostali a sami jej vyvolávat nebudeme. Za nás určitě ne.

Můžete říct, s kým jednat nebudete? Lídr voleb Lubomír Zaorálek řekl, že si neumí představit spolupráci s SPD. Platí to?

Jsme v situaci, kdy sami nebudeme aktivně vyvolávat jednání o vládě, protože tam žádný půdorys, ve kterém bychom mohli stát v čele vlády, nevidíme. Pro nás není přijatelné jednat se stranami, které nerespektují náš program. Tam hnutí pana Okamury patří kvůli jeho rétorice proti Evropě a evropskému směřování. Na debatu o vládní spolupráci to není. Máme ale něco málo přes sedm procent a nejsme v situaci, kdy bychom měli jednání vyvolávat.

Kdo bude ve vyjednávacím týmu?

Za stranu mluví ze stanov předseda. Dohodli jsme se, že jednání povedu jako statutární místopředseda já. Určitě tam bude také Luboš Zaorálek.

Strana teď hledá důvody, proč neuspěla ve volbách. Jakou roli v tom mohla hrát averze prezidenta Miloše Zemana k premiérovi Bohuslavu Sobotkovi?

Já si nemyslím, že by základ byl problém nedohody s panem prezidentem. Základní problém je, že jsme čtyři roky pracovali ve vládě pro občany, ale nedokázali jsme své výsledky prodat. Stali jsme se pro občany ve své podstatě zbyteční. Nebyli jsme schopni prodat svou práci a že jí bylo – důchody, zdravotnictví… My jsme to tzv. odmakali – slovníkem pana Babiše – ale on to prodal za nás. Chybu hledáme u sebe. Jeden z problémů je nejednota sociální demokracie, protože jsme nebyli schopni znít jedním hlasem. To budou členové zkoumat ve stranických debatách a na sjezdu v dubnu.

Tam budete volit i nové vedení. Mají šanci tentokrát uspět i regionální politici, kteří třeba nejsou celostátně tolik známí?

Šanci má úplně každý. Každý má právo kandidovat. Členové to vyhodnotí. Šanci má kdokoliv, kdo je členem ČSSD a bude nominován.