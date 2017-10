Babiš: To jsem skutečně nečekal. Nejsme ohrožením demokracie

Je to úžasné a nečekal jsem to, prohlásil předseda hnutí ANO Andrej Babiš na večerní tiskové konferenci na pražském Chodově po sečtení výsledků voleb do Sněmovny. Zdůraznil, že jeho hnutí není žádné ohrožením pro demokracii, jak tvrdí někteří političtí konkurenti ANO.