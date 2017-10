Schwarzenberg: S odřenýma ušima, ale jsme tam

Už to vypadalo na propadák voleb, ale plíživé zklamání nakonec ve štábu TOP 09 vystřídalo nadšení, když strana překonalo pět procent. Čestný předseda Karel Schwarzenberg, který nechtěl dávat do sečtení všech okrsku vyjádření, řekl Novinkám, že je rád, že se do Sněmovny dostali, ale výsledek ho netěší.