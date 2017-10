Odhad: Uspělo ANO a SPD, zelení a STAN pod pěti procenty

Podle volebního modelu agentury STEM pro televizi Nova by volby mělo vyhrát hnutí ANO se ziskem 26 až 27 procent hlasů. O druhé místo by se dělily KSČM a SPD. Model byl vytvořený k pátečnímu dopoledni, zveřejnit ho však je možné až nyní. Uvedla to TV Nova.