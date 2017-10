Sedm set tisíc na vítězství komunistů. Češi prosázeli na volby rekordní částku

Na výsledky nadcházejících voleb do Sněmovny nečekají s napětím pouze politici, ale též početná komunita sázkařů. Jeden z nich například vsadil 700 tisíc na to, že vyhraje KSČM. Celkově Češi na to, jak volby dopadnou, vsadili již téměř 80 miliónů korun a podle sázkových kanceláří tak byl překonán rekord z prezidentských voleb v roce 2013.