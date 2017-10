„Byli jsme svědky absolutní arogance moci,“ řekl šéf klubu TOP 09 Václav Novotný. Připomněl, že radní mají zhruba stotisícové platy.

„Nepřišlo 32 zastupitelů. Nejméně 22 z nich je placeno a buďte si jisti, že fešácky. Tak by aspoň mohli chodit do práce,“ dodal Novotný. Podle něho je na místě odvolat všechny radní a placené šéfy výborů.

Termín jednání stanovila primátorka



Již minulý týden prosakovaly zprávy o tom, že se zastupitelé ANO, ČSSD a Trojkoalice nezúčastní mimořádného jednání naplánovaného na den před volbami. Nechtěli prý dát pravicové opozici – TOP 09, ODS a klubu Nezávislých, které schůzi vyvolaly – prostor k exhibicím.

„Jsem připraven problematiku okruhu probrat na řádném jednání 2. listopadu,“ řekl Právu před několika dny náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Šéf klubu ANO Michal Hašek se odmítl vyjádřit. „Neřeknu vám k tomu nic,“ reagoval na pokus Práva.

Stav okružních komunikací v hlavním městě.

FOTO: ti, Právo

Místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija uvedla, že termín den před volbami stanovila pro mimořádnou schůzi primátorka Krnáčová. Podle ní koalice předem věděla, že se účastnit nebude, Udženija to označila za výsměch Pražanům. „Oni se dohodli, že nepřijdou, to jsou řízené obstrukce,“ uvedla Udženija.

Snaha o odvolání Plamínkové



ODS podle ní chtěla navrhnout odvolání radní Jany Plamínkové (Trojkoalice, STAN) kvůli vyjádření k posouzení vlivu jedné z chystaných staveb Pražského okruhu na životní prostředí. Ačkoli šlo převážně o technické věci, pražští radní dopis Plamínkové ex post stáhli a odhlasovali, že město žádné připomínky nemá.

Udženija si myslí, že při hlasování o Plamínkové by koalice nemusela být jednotná, a proto se raději schůzi vyhnula. „Kdyby tady byli a padl by návrh na odvolání radní Plamínkové, těžko by se udrželi, aby ji neodvolali,“ poznamenala místopředsedkyně ODS.

Sabotování jednání



Když zastupitelé podle šéfa opozičního klubu pirátů Jakuba Michálka posílají omluvenky, mají uvádět důvod, což většina neudělala. „Mají zákonnou povinnost chodit na jednání zastupitelstva,“ uvedl Michálek. Z koaličních zastupitelů se podle něho na schůzi elektronicky přihlásil jediný, Jaroslav Štěpánek z ANO. Dokonce ani primátorka Krnáčová neměla podle Michálka svou kartu v zařízení, když četla seznam omluvených.

Do 15 dnů se má konat náhradní jednání, nelze vyloučit, že jeho termín bude svolán na 2. listopad, v němž se sejdou zastupitelé řádně.