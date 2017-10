Babišův první ministerský tip? Vondrák na školství

Pokud by ANO sestavovalo vládu, mohl by jeho kandidátem na ministra školství být moravskoslezský hejtman, vysokoškolský profesor a někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava Ivo Vondrák. Právu to ve středu řekl lídr hnutí Andrej Babiš.