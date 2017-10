S důvěrou v neziskový sektor se pojí i ochota lidí přispívat neziskovým organizacím. Alespoň občas přispívá 53 procent Čechů, pravidelně však pouhých 6 procent. Vyplývá to z průzkumu Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO ČR).

Názor většiny Čechů by se dal shrnout do konstatování, že jsou pro českou společnost důležité, je však potřeba si mezi nimi vybírat. Na otázku, podle čeho si lidé vybírají, jaké neziskovce by přispěli, necelá polovina lidí (49 procent) v průzkumu uvedla, že záleží především na poslání organizace.

Neziskový sektor je velmi široký, jedná se jak o zdravotnické či sociální organizace, tak o sportovní či komunitní spolky, profesní sdružení, asociace a podobně.

Na prvním místě péče o nemocné děti



„Pro veřejnost se stává značně nečitelným, navíc v médiích se často objevují negativní kauzy, které jsou s tímto sektorem spjaté. Na neziskovky to vyvíjí výrazný tlak, aby před veřejností obhájily svou činnost,“ komentuje aktuální postoj veřejnosti Monika Jindrová, ředitelka AVPO ČR.

Na první místo v důležitosti respondenti průzkumu umístili péči o nemocné, postižené nebo znevýhodněné děti (83 procent lidí), na druhou příčku žebříčku se dostala péče o seniory, například provoz hospiců (77 procent), a jako třetí nejdůležitější poslání neziskovek lidé zvolili péči o nemocné nebo postižené dospělé (71 procent).

Sport či boj s korupcí netáhnou



Na opačné straně žebříčku vnímání důležitosti a prospěšnosti neziskových organizací se objevil komunitní a regionální rozvoj (za důležitý ho považuje pouze 20 procent respondentů), podpora amatérského sportu a dalších volnočasových aktivit (22 procent) a boj proti korupci (také 22 procent).

Při výběru, komu přispět, hrají dle respondentů největší roli i viditelné výsledky a transparentnost neziskové organizace. Negativní nálada ve společnosti se projevuje větší potřebou vědět, komu a na co konkrétně přispívám.

„Pouze 16 procent lidí si před přispěním nevyhledává dodatečné informace. Vodítkem pro utvrzení, že přispívám správně, jsou například nezávislá hodnocení práce neziskovky, podle kterých se rozhoduje 38 procent lidí,“ doplnila Jindrová.