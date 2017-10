Podle Zaorálka jsou Janeček i Schillerová odpovědní za postup finančních úřadů v souvislosti s užíváním zajišťovacících příkazů. Reagoval tím na reportáž serveru Seznam Zprávy, podle níž stát bez jakéhokoli důkazu zlikvidoval firmu na výrobu chemikálií. Její majitel Michal Kovárník v ní osud firmy spojuje s lidmi z holdingu Agrofert, který před převedením do svěřenských fondů vlastnil šéf ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš, hlavní politický konkurent ČSSD.

„Tady jsou nesmírně závažná podezření, že stát byl použit k likvidaci nepohodlných konkurentů Agrofertu, protože se to prostě nehodilo,” řekl kriticky na úterní tiskové konferenci Zaorálek. Na příští vládě tak podle svých slov navrhne zbavení funkcí Janečka i Schillerové. Vláda by se mohla sejít už v pondělí 23. října i přes nadcházející volby - mandát má až do chvíle, kdy získá důvěru vláda nová.

„Podle této logiky by mělo být zítra zajištěno i celé rodinné sídlo pana Babiše a neměl by se vůbec divit.“ Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek

Finanční úřad podle Zaorálka aplikuje na nepohodlné firmy presumpci viny. „Jen proto, že se panu Babišovi postavily do cesty. Ten člověk se pohybuje jako bagr a buldozer. Pan Babiš ve své kauze (Čapí hnízdo) pro sebe požaduje presumpci neviny, v tomto případě finanční úřad aplikoval presumpci viny,” kritizoval emotivně Zaorálek postup finanční a celní správy v souvislosti s užívám zajišťovacích příkazů.

„Podle této logiky by mělo být zítra zajištěno i celé rodinné sídlo pana Babiše a neměl by se vůbec divit, protože on oproti nim je dokonce trestně stíhán,” nešetřil kritikou Zaorálek. [celá zpráva]

Své úterní vystoupení před novináři Zaorálek založil na reportáži Seznamu, který jako první informoval o případu rodiny Martina Kovárníka, jehož firma se stala obětí užití zajišťovacích příkazů. „Neopírám se jen o to, co tam zaznělo, ale i o to, co se dá ověřit z dostupných zdrojů. Tak přesný obraz jsem až do nedávna neměl,” přiznal Zaorálek. Je to podle něj věc nejvyššího významu.

Zajišťovací příkazy jsou extrémní nástroj, který by správce daně měl užívat jen ve výjimečných případech proti potenciálním neplatičům daní. Umožňuje obstavení majetku, po kterém je plátce daně povinný částku, kterou správce daně stanoví, složit do tří dnů.

Finanční správa v posledních měsících čelí kritice, že zajišťovací příkazy zneužívá, a likviduje tak řadu poctivých firem, které se do řetězových obchodů mohly dostat neúmyslně. Po obstavení účtů totiž mnoho firem není schopno pokračovat v podnikání a někdy se očistí až za několik let.