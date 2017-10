Vypadá to, že by se do Sněmovny mohlo dostat i osm stran. Jaký to může mít dopad?

Trendy naznačují, že nejsilnější stranou bude ANO Andreje Babiše, zřejmě s poměrně velkým rozdílem, a bude sestavovat vládu. Jiná otázka je, s kým ji bude tvořit, když řada stran si klade podmínku, že s hnutím ANO a Babišem nikdy. Bude-li to tak doopravdy, na to si budeme muset ještě chvíli počkat.

Druhá věc je, že se mohou do Sněmovny dostat některé subjekty a mohly by pozitivně oživit parlamentní scénu. A tím nemyslím oživení typu Věcí veřejných.

Lidé znají lídry okamurovců a pirátů víc než jejich programy, aby se ale po volbách nedivili, kdo všechno se do Sněmovny dostal.

V tom máte pravdu. Také ty nové strany procházely poměrně složitým vývojem jako Úsvit, který se brzy rozpadl. Na druhou stranu Tomio Okamura na politické scéně stále figuruje, zatímco jeho bývalí kolegové se do Sněmovny asi už nedostanou. O Okamurovi si již určitou představu udělat můžeme. Jeho program je velmi populistický a orientovaný na témata, která občany zajímají, ale Okamurova odpověď není pozitivní, nenabízí řešení, ale plave na vlně populistických slibů a nálad. To se týká třeba odvolávání politiků.

Proč myslíte?

Představa, že by bylo možné odvolávat poslance v systému poměrného zastoupení, je naprostý nesmysl. Je-li ve Sněmovně určitý počet členů té či oné strany, nelze dát ostatním občanům právo, aby je odvolávali. To by možná šlo ve většinovém systému a konkrétním volebním obvodě. Jde tedy o laciná hesla, aby se získali lidé, kteří o politice běžně neuvažují.

A pokud jde o piráty?

Naopak s piráty lze spojovat určité naděje. Lze-li soudit podle mediálních ohlasů, jejich působení na pražské radnici se zdá pozitivní. Jsou možná příliš orientováni na IT problémy, ale to neznamená, že by se nemohli naučit řešit i jiné problémy. Navíc lidé, kteří se k nim hlásí, nepůsobí dojmem, že si chtějí jít do politiky vydělat, ale ovlivnit zaběhlý parlamentní život.

Brzy nás čekají prezidentské volby. Mohou na ně ty sněmovní mít nějaký vliv?

Mohou dokonce ovlivňovat současnou kampaň. Teď mám na mysli prezidenta Miloše Zemana. V minulosti jsem na jeho adresu řekl, že to je dobrý prezident, ale že by mohl být lepší. To bylo v první polovině jeho funkčního období, když se proti němu rozpoutala nenávistná kampaň ze strany pražské kavárny a české pravice.

Tehdy jsem říkal, že by se měl řídit zásadou raději méně, ale lépe. Bohužel na to nedbá. Například kritizoval dosavadní vládu, že nedělala reformy. To chtěl reformy jako placené zdravotnictví nebo druhý důchodový pilíř podle vzoru ODS nebo TOP 09?

Prezidentovi jako nejvyššímu ústavnímu činiteli nepřísluší vyslovovat hodnotící soudy o ústavním orgánu, jako je vláda. Jejich úkolem je působit společně k posilování důvěryhodnosti a stability státu.

Ale ministři i premiér také kritizují prezidenta. Proč by se Zeman měl držet při zdi?

V tomto směru platí ona stará česká říkanka, kdo si začal, a v tomto směru mám pocit, že si začal on. Dále nepovažuji za dobrý jeho nápad rozšiřovat pravomoci prezidenta. Z přímé volby vyvozuje něco, co v ní obsaženo není. Nikdo z politických subjektů neříká, že by prezidentova role měla převážit nad rolí ostatních ústavních činitelů.