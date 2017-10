18:12 - Zákonodárci si schválili program mimořádné schůze - jediným bodem je posouzení podpisu ministerstva průmyslu pod memorandem. Do rozpravy se momentálně hlásí 12 poslanců.

17:57 - Poslanci budou po pěti hodinách jednání hlasovat o tom, zda si schválí program schůze. Pokud tak učiní, na plénu budou moci vystoupit všichni zákonodárci, ne jen ti s přednostním právem.

17:38 - Kalousek v projevu přitvrdil. „Aby nás tady moralizoval komunistický fízl a kriminálník, kterému hrozí deset let, to jsem ještě nezažil,” prohlásil s narážkou na Babiše.

17:35 - Přeseda topky okomentoval projev Babiše, který kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). Proslov označil za neuvěřitelnou kritiku předsedy vlády. „Pan předseda Babiš nám vylíčil pana premiéra jako pologramotného škůdce. Vyčítal mu věci, které všechny věděl, když s ním šel do vlády,” podotkl Kalousek.

17:26 - Před poslanci mluvil předseda poslanců Úsvitu Marek Černoch. Po něm si vzal slovo šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Vláda selhala v obraně ekonomických zájmů ČR v oblasti surovinové politiky. Jeden předseda vládní strany obviňuje druhého předsedu vládní strany, ale selhala celá vládá,” vytkl kabinetu. A rýpl si i do lidovců. „Je to alibistické, možná můžeme říct lidovecké, ale nesou také odpovědnost,” zdůraznil.

17:18 - Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil mimořádnou schůzi za předvolební mítink všech stran dohromady. „Nevím, jak nám to ten úřad pro dohled nad financování stran rozúčtuje,” glosoval.

17:09 - U řečnického pultíku nyní stojí předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Vysvětluje, proč je memorandum pro ČR nevýhodné. Uvedl také, že obrovská snaha ČSSD tak rychle posunout těžbu lithia pod Cínovcem je alarmující.

16:53 - Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny je podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) jen nafouknutá bublina. „Jsem si jist, že po 14 dnech si na lithium nikdo nevzpomene,“ řekl Novinkám.

16:49 - Před poslanci nyní mluví o lithiu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). „Jsem zklamán, do jaké hry jste nás zatáhli,” vzkázal směrem k soc. dem.

16:42 - Babiš se zostra pustil do premiéra Bohuslava Sobotky. „Moralizuje mě člověk, který je loutkou ČEZu, loutka kmotra Pokorného,” rozčílil se lídr ANO. Sobotkovi také vytkl, že neumí anglicky. „Já vím, že vás to štve, ty preference, já za to nemůžu,” řekl směrem k ČSSD.

16:38 - Babiš pokračuje v projevu. „Lithium není jediný tunel, co ČSSD připravila,” prohlásil. Mluvil také o společnosti ČEZ. Babiš dále řekl, že pokud ministr průmyslu Havlíček nezodpoví jeho dotazy, podá trestní oznámení.

16:20 - Základní otázkou podle Babiše zůstává, proč Havlíček podepsal memorandum s firmou EMH. Podle Babiše se jedná o firmu, která nikdy netěžila. „Co má ČR společné s touhle firmou?” ptal se.

16:17 - Svůj proslov zahájil předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Nevím, jestli to někdo počítá, jestli se tady vícekrát vyslovilo slovo Babiš, nebo lithium,“ podotkl.

16:02 - U řečnického pultíku se vystřídali poslanec Michal Kučera (TOP 09), předseda poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola, ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD) a nyní hovoří místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Místopředseda lidovců Ondřej Benešík o kauze lithium

16:00 - Schůze trvá už tři hodiny.

15:54 - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš sleduje jednání na chodbě. Zatím nemůže vystoupit, protože nemá přednostní právo. Novinkám řekl, že to, co během schůze zaznělo, byly nehorázné lži.

15:35 - Projev premiéra trval 45 minut. Poslanci už lithium řeší přes dvě a půl hodiny, a to si ještě ani neschválili program schůze. Mluvit tak mohou pouze poslanci s přednostním právem.

15:18 - Sobotka v projevu zdůraznil, že memorandum není závazné a že cílem byl zisk pro Českou republiku.

15:13 - Stále hovoří premiér Sobotka. První místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek na Twitteru komentoval předchozí vystoupení předsedy komunistů Filipa. „Poslanci Hnutí ANO a SPD již podruhé hlasitě zatleskali předsedovi KSČM. Vrána k vráně...,” napsal na sociální síť.

15:01 - Sobotka opět zopakoval, že schůze je součástí scénáře „vrtěti psem”.

14:50 - Mluvit začal premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vyzval šéfa komunistů Filipa, aby se omluvil za výroky, které řekl ve svém projevu. Sobotka hovoří o filmu Vrtěti psem, ve kterém se řešila neexistující válka mezi USA a Albánií. Kauzu lithium k tomu přirovnal.

14:39 - Poslanci již tradičně komentují mimořádnou schůzi i na sociálních sítích. „Jednáme o lithiu. Další zoufalá snaha ANO a ČSSD se odlišit a zakrýt fakt, že tu jejich agrosocialistická koalice vládla společně,” napsal na Twitteru Jan Skopeček z ODS.

14:36 - Šéf komunistů řekl, že se nejedná o žádný útok proti ČSSD. „To je obrana občana České republiky, který tady už prožil 27 let loupeží,” rozlítil se Filip.

14:33 - Stále hovoří Filip. Tvrdí, že ministr průmyslu Havlíček vůbec nic nevysvětlil. „Obhajujete projekt, který k obhajování není. Nejsme děti z první třídy, jsme dospělí, tak nás nebalamuťte,” prohlásil.

14:25 - Vystoupil předseda komunistů Vojtěch Filip. Vzkázal ministrovi průmyslu Havlíčkovi, aby místo konstrukcí věcně odpovídal na dotazy ohledně lithia.

14:17 - Slovo si vzal další sociální demokrat - tentokrát ministr vnitra Milan Chovanec, který je pověřený vedením strany. Kauza lithium má podle něj za cíl odradit voliče, kteří by volili sociální demokracii. „Je to falešná debata s jediným cílem: vypustit tuny a tuny mlhy a tím zakrýt vlastní problémy,” narážel Chovanec na Babiše.

14:16 - Ministr průmyslu Havlíček si podle Zaorálka zaslouží spíše pochvalu. „Mrzí mě, že čtyři dny před volbami se bavíme o něčem, co se komu hodí místo toho, abychom se bavili o zásadních věcech,” sdělil.

14:07 - Před poslance předstoupil ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Zkritizoval projev předsedy poslaneckého klubu KSČM Kováčika. Řekl, že kdo se chtěl zajímat o lithium, tak to mohl učinit už v červnu a v červenci, kdy o něm diskutovala vláda i tripartita.

13:48 - Havlíček se obul do ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). „Pan ministr Brabec plní roli Babišovy loutky,“ míní šéf resortu průmyslu.

13:45 - Babiš se podle Havlíčka snaží odvrátit pozornost od kauz, které se ho týkají. Jmenoval Čapí hnízdo či rozhodnutí slovenského Ústavního soudu o Babišově spolupráci s StB. „Je to nechutné, odporné,” rozčílil se Havlíček.

13:43 - K řečnickému pultíku přistoupil ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD). Prohlásil, že se jedná o vykonstruovanou a umělou kauzu. „Chtěl bych vám i občanům sdělit, že se jedná o sprostý útok na mne, na mnou řízený resort, na ČSSD ze strany pana Babiše a komunistů,” uvedl.

13:37 - Stále hovoří Kováčik. Prohlásil, že celá věc je podle něj daleko zapeklitější, než se lidem snaží vsugerovat vládní strany. Předseda komunistických poslanců nastínil návrh usnesení, které by měla Sněmovna přijmout. Komunisté chtějí, aby vláda prohlásila diskutované memorandum za neplatné.

13:26 - Slovo si vzal předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Ve svém projevu vysvětluje, proč komunisté požádali o svolání mimořádné schůze. „Vím, že mnozí z vás se tomu smějete, čtyři dny před volbami držet věcnost, ale usoudili jsme, že je třeba, aby projednání proběhlo,” řekl. Zdůraznil, že není možné, aby se memorandum podepisovalo tak krátkou dobu před volbami, aniž by se k tomu poslanci nemohli vyjádřit.

13:15 - Poslanci si na návrh ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) připomněli výročí zahájení transportů Židů z protektorátu. První transport do ghetta v polské Lodži odjel 16. října 1941.

13:05 - Šéf Sněmovny Jan Hamáček zahájil schůzi. Poslanci nemají k dispozici hlasovací zařízení, jejich hlasy sčítají skrutátoři.

12:58 - ODS je připravena vyzvat vládu, aby se úhrada z vytěženého nerostu vrátila na původní úroveň, uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Vláda to nemůže vyřešit. Ta debata je zcestná,“ uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura, podle něhož se mimořádná schůze o lithiu hodí vládním stranám, aby se nehovořilo o jejich problémech.

12:50 - TOP 09 před zahájením jednání oznámila, že navrhne Sněmovně usnesení, které by vyzývalo příští vládu k přepracování surovinové politiky. Nové zákony by podle strany měly zajistit to, že Česko bude mít dobré výnosy z těžby surovin na svém území, velká část těchto výnosů zůstane v regionech, kde se těží, a bude zajištěna co nejlepší ochrana přírody v postižených oblastech.

Svolání schůze iniciovala KSČM, jejíž poslance podpořilo i hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Strany shodně tvrdí, že lithium by měl těžit stát.

Poslanci se kvůli rekonstrukci jednacího sálu sejdou v prostorech, v nichž obvykle probíhají větší semináře a zasedá v něm klub ČSSD.