Česko má přijmout 200 tisíc cizinců na práci, navrhl Pilný. Nebezpečné, odmítl to Zaorálek

Pár dnů před volbami vypukla mezi největšími vládními stranami ČSSD a ANO válka o pracovníky z ciziny. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) předložil vládě dokument, podle něhož by ČR měla postupně přijmout až 200 tisíc cizinců na práci. Lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek to odmítl, podle něj by takový příliv migrantů ohrozil bezpečnost v zemi.