Pane senátore, přesvědčily vás argumenty týkající se podpisu memoranda o těžbě lithia?

Každý hájí svoji pravdu. Podle mého názoru je to mediální vlna, která je vyšroubovaná do nejvyšších otáček, aby to překrylo problémy ANO. Veřejnost už nikdo za týden nepřesvědčí, lidi si do voleb budou myslet, že se tu stal nějaký tunel. Já si to nemyslím. To memorandum je nicneříkající.

Vy jste vyslovil hypotézu, že je to celé předem připravená akce ze strany týmu ANO a Andreje Babiše. Máte pro to nějaké důkazy?

Celé mi to tak připadá. Reakce ze strany ANO byla okamžitá, v řádu hodin. ANO dnes takové kauzy potřebuje. Ministr životního prostředí Richard Brabec u toho celou dobu byl, i jeho reakce byla taková podivná. Myslí si to i mnoho dalších senátorů.

Není to naopak z vaší strany klacek na vašeho politického konkurenta?

To v žádném případě. Celé je to připravené, má to za cíl přebít Babišovu kauzu, která teď běží.

Má podle vás lithium těžit stát?

Problém je v zákonech, které jsou špatně nastavené. Dnes kdo zažádá, dostane licenci na těžbu. Stát si tak zadělává na problém tím, že bude vydávat další a další licence, tak v budoucnu nebude mít vliv na to, aby z toho mohl profitovat. Já vím, že je velké riziko jít do průzkumů a těžby, musí se to ale upravit legislativně, aby mohl těžaře zatížit větší platbou ve prospěch státu.