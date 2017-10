Důvěryhodný zdroj redakce, jenž měl již možnost text policejního usnesení prostudovat, včera Právu potvrdil, že hospodářská kriminálka obviní či již obvinila celkem jedenáct lidí. Obálku s usnesením o zahájení trestního stíhání už si v pondělí vyzvedli Babiš s Faltýnkem.

Oběma hrozí v případě soudní dohry až desetileté tresty za dotační podvod, Babišovi navíc i za poškození finančních zájmů EU.

Manželka i děti



Převzít policejní dokument si měli do včerejška i manželka šéfa ANO Monika Babišová, jeho dvě děti z prvního manželství Adriana Bobeková a Andrej Babiš mladší, dále švagr Martin Herodes a pak také někdejší zástupci firem, kterým oficiálně farma Čapí hnízdo v minulosti patřila.

V žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání policie zmínila členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo převzala jako vlastník po Babišově Agrofertu. Jde o Zdeňka Kubisku a Jana Platila.

Kromě nich se trestní stíhání týká i někdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo – Josefa Nenadála, Luďka Kalivody a Jany Mayerové, náměstkyně jihlavského primátora. Tito tři údajně podle policie podali žádost o padesátimiliónovou evropskou dotaci pro Čapí hnízdo, o kterou v celé kauze jde. Mayerová, která ji podepsala, tehdy pracovala pro ministerstvo financí.

Skutek stejný jako žádost



„Ano, ti všichni, které policie jmenovala v žádosti o vydání poslanců Babiše s Faltýnkem Sněmovnou, jsou zahrnuti jako obvinění i v textu usnesení o zahájení trestního stíhání. Samotný popis skutku, kterého se měli dopustit, je rovněž totožný jako ten uvedený v policejní žádosti,“ uvedl důvěryhodný zdroj Práva seznámený s textem usnesení policie.

Pokud by někdo ze jmenovaných obálku s obviněním na poště v zákonné desetidenní lhůtě nevyzvedl, dopis bude vrácen zpět odesílateli, tedy policii, která má pak několik možností.

Buďto usnesení o zahájení stíhání znovu poslat poštou, nebo podezřelým dokument předat osobně například doma či v zaměstnání, ale klidně i na ulici.

Náměstkyně vinu necítí



Také Mayerová už včera Právu potvrdila, že je další z obviněných v této kauze.

„Je to deset let od podání té žádosti. Nevím, po všech těch kontrolách, co jsme udělali špatně. Velké projekty byly pod drobnohledem. Pokud dnes někdo říká, že věděl, že je něco špatně, měl to oznámit už tehdy,“ brání se Mayerová.

V současné době je v pracovní neschopnosti kvůli vyčerpání a uvažuje o rezignaci na post primátorovy náměstkyně. Pokud se její zdravotní stav nezlepší, chtěla by se prý ve vedení Jihlavy starat jen o omezenější portfolio oblastí než nyní.

S kauzou Čapí hnízdo to ale nespojuje. Sama si prý pro obálku s policejním usnesením zatím na poštu nezašla, a tak se osobně neseznámila s tím, „co provedla“.

„Vyzvednu si ho v pátek,“ řekla. Celou kauzu nicméně považuje za nástroj politického boje.

Babišovy děti a Monika Babišová figurují v případu proto, že koupily anonymní akcie společnosti, jejichž větší část později odkoupil Herodes. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle policie však k tomu nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, a ta tak získala padesátimiliónovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Úspěšné volby, znovu imunita



Babiše s Faltýnkem, které chránila imunita, vydala ke stíhání Sněmovna počátkem září. Pokud ale podle všech předpokladů příští týden uspějí ve volbách, získají svou imunitu zpět a policie bude muset jejich stíhání tzv. přerušit a následně opět požádat již novou Sněmovnu o vydání obou poslanců ANO.

Pokud získá souhlas, teprve pak bude moci stíhání Babiše s Faltýnkem pokračovat. Kdyby je ale Sněmovna tentokrát nevydala, museli by vyšetřovatelé počkat až do doby, než Babiš s Faltýnkem přestanou být poslanci. To ale neplatí o ostatních obviněných, u kterých žádná podobná překážka není a jejich stíhání bude pokračovat i po volbách.

Každopádně jako všichni ostatní mají ze zákona právo na obhájce, ale mohou také třeba odmítnout na policii i následně u soudu vypovídat. A je úplně jedno, zda jde o Babišovy příbuzné, nebo o bývalé členy představenstev firem vlastnících v minulosti Čapí hnízdo.