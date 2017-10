„Já mám jasno v tom, že bychom měli patřit do vyšší rychlosti, bude-li Evropa dvourychlostní. Kdyby se měla vytvořit dvourychlostní Evropa, tak bych byl rád, aby Evropa byla u stolu, kde se bude řešit, co se tam bude dít,“ řekl Drahoš.

„Byl bych pro, aby příští vláda zahájila seriózní debatu o euru. Měla by směrovat celou věc přijetí eura. To není krátkodobá záležitost,“ dodal kandidát na hlavu státu.

Euro podle něj není za každou cenu nutné přijmout. Drahošovi by například nepřipadalo moudré, aby vláda euro přijala i přes nesouhlas 90 procent veřejnosti.

Czexit by zamával s životní úrovní

Drahoš se zároveň opřel před volbami do Sněmovny do všech subjektů, které volají po „czexitu“. „Já jsem zatím od nich žádný plán B neslyšel. Kdybychom vystoupili, co by to znamenalo?“ řekl s tím, že prezident by měl takovou diskuzi iniciovat.

„Pan Zeman to nedělá. On řekl, že by vyhlásil referendum o vystoupení z EU, i když pak dodá, že by hlasoval proti. Já jsem přesvědčen, že pokud prezident vahou své autority bude iniciovat debatu - a předpokládám, že i média se zapojí - věcně se budeme bavit o tom, co by to znamenalo,“ dodal.

Drahou rovněž odsoudil všechny politiky, kteří jdou do voleb s voláním po odchodu Česka z EU. Domnívá se, že „czexit“ by rapidně zhoršil životní úroveň občanů - stoupla by prý například cena léků, zhoršila bezpečnost potravin.

„Oni slyší jen o nevýhodách, o pomazánkovém másle, teď je největší problém rumová tresť,“ rýpl si do možného zákazu prodeje tuzemáku. [celá zpráva]

Koho volím, neřeknu



K volbám do Sněmovny, které se konají příští pátek a sobotu, se nechce Drahoš vyjadřovat. „Jako nadstranický kandidát nebudu říkat, koho budu volit,“ vysvětlil s tím, že na politickém uskupení, kterému dá svůj hlas, se vždy shodl s manželkou. „Vždycky jsme si sedli, probrali jsme program nejzajímavějších politických stran, podívali se na osobnosti, které ty strany reprezentují,“ dodal.

Do svého poradního týmu Drahoš přizval další lidi. S energetikou mu například pomůže Dana Drábová, která radí i jeho protikandidátovi Michalu Horáčkovi. Mezi další poradce patří ekonom Petr Teplý, ústavní právník Jan Tryzna či už dříve oznámení astronom Jiří Grygar či egyptolog Miroslav Bárta.

Realizační tým zároveň rozšířil o bývalou redaktorku zahraniční redakce České televize Kateřinu Procházkovou. Na starosti bude mít koordinaci médií a PR. V oblasti komunikace chce také spolupracovat s bývalým novinářem Petrem Studenovským.

Drahošův tým sesbíral už 110 tisíc podpisů

Drahošův tým současně oznámil, že se mu dosud podařilo nasbírat 110 tisíc podpisů občanů. Ke kandidatuře jich přitom uchazeči potřebují jen 50 tisíc. Se sběrem tým skončí 15. října, oznámila Drahošova mluvčí Lenka Pastorčáková s tím, že chybovost na podpisových arších, kterých má Drahošova kancelář už 19 500, se pohybuje v rozmezí deseti až patnácti procent.

Petice odevzdá Drahoš ministerstvu vnitra kolem 3. až 6. listopadu. Poslední možný termín je 7. listopadu. Úřad následně pravost podpisů, u kterých letos poprvé musí figurovat i číslo občanského průkazu či pasu, zkontroluje. Namátkově vybere 8500 podpisů a v případě, že ve vzorku shledá chybovost větší než tři procenta, provede kontrolu druhou - opět namátkově vybraného vzorku 8500 podpisů.

V případě, že bude znovu chybovost vyšší než tři procenta, úřad tuto odchylku z celkového počtu hlasů odečte.

Drahoš patří mezi hlavní kandidáty prezidentské volby společně se Zemanem nebo Horáčkem. O post hlavy státu se uchází i další kandidáti včetně například bývalého velvyslance Pavla Fischera nebo lékaře Marka Hilšera.