Řidiči směřující od Berouna ku Praze budou muset z dálnice sjet na 5. kilometru a uzavírku objet přes Rudnou a Chrášťany. Uzavírka ve směru na Plzeň má trvat podle ŘSD maximálně čtvrthodinu.

Z mostu silničáři počátkem dubna odstranili poškozené nosníky, doprava na Prahu byla kvůli tomu zastavena na víc než 12 hodin. Kolony se na místě netvořily, protože ŘSD tehdy k pracím využilo také noc ze soboty na neděli. [celá zpráva]

Nyní se podle mluvčího ředitelství Jana Rýdla budou opravené nosníky vracet na most.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Bagr sjel na dálnici D5 z nákladního auta

Bagr převážený na podvalníku loni koncem července na D5 poblíž Rudné zavadil o most a spadl na sanitku, do níž pak zezadu narazilo další auto. Jeden člověk byl vážně zraněn. Nehodu zavinil řidič, který při nakládání bagru nedal jeho lžíci do nejnižší polohy. Dálnice byla tehdy kvůli kolizi zcela zavřená několik hodin. [celá zpráva]