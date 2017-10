Když jste byl před necelými dvěma lety zvolen předsedou Zelených, tak jste řekl, že úkolem bude znovu zaujmout a strhnout velkou část občanské veřejnosti. Myslíte, že se vám to povedlo?

Myslím, že jsme zcela nepochybně zaujali. Je strašně těžké v tom roztříštěným spektru politických stran zásadně zaujmout. Vnesli jsme do veřejné debaty celou řadu klíčových otázek, včetně změny klimatu, výstavby veřejného bydlení, dluhové pasti, do které se dostalo 850 tisíc lidí v téhle republice, a jsou vyřazeni z veřejného života, protože mají na krku exekuci. Dostali jsme do veřejné debaty téma ochrany půdy a jejího zastavování včetně vylučování veřejnosti z tohohle územně plánovacího procesu. Čili v tomhle smyslu ano.

Nicméně některé předvolební průzkumy vám přisuzují kolem dvou procent, což není příliš mnoho.

Bojujeme, bojujeme s průzkumy. Protože ty, které ukazují preference, vlastně neukazují to množství lidí, kteří jsou nerozhodnutí. A těch přibývá. Po té kauze Čapí hnízdo jich ještě podstatně přibylo, protože si řekli, že podvodníka volit nebudou. To znamená - myslím si, že ta šance je ještě velká. A ukazují to potenciály, což jsou jiné typy průzkumů.Tam jsme často na úrovni jako TOP 09, STAN, Piráti. Čili šance pořád je - velká.

Takže pořád věříte, že se do Sněmovny dostanete.



Samozřejmě. Když přijdou všichni ti, kteří Zelené zvažují, a hodí ten hlas právě nám, tak se do té Sněmovny dostaneme. Beru tuhle příležitost i jako výzvu všem těm lidem, aby volili srdcem a podle svého přesvědčení.

Když tu pětiprocentní hranici nepřekonáte a do dolní komory se nedostanete, co budete dělat? Vyvodíte z toho nějakou osobní odpovědnost?



Tím se budu zabývat potom.

Vůbec jste o tom nepřemýšlel, vzhledem k těm některým průzkumům?

Musím myslet na to, abych strhnul co nejvíce lidí a abychom do té Sněmovny pronikli, protože to bude znamenat velkou změnu pro tuhle zemi.

V čem?

Celý náš program je jednou velkou změnou, s tím, že chceme, aby tenhle stát udělal krok dopředu. Aby se tenhle stát stal regulérním, plnohodnotným a dospělým partnerem našich sousedů v EU. Abychom začali brát naše členství v EU jako příležitost, ale také jako závazek. Chceme, aby se v Česku platilo eurem, chceme být součástí toho hlavního proudu v Evropě. Druhá věc, chceme co nejrychleji konec levné práci, konec pobídkám montoven, konec dotačním programům, které podporují miliardáře. Nejvíce z veřejných rozpočtů sosají Babiš, Křetínský, Kellner. Nejbohatší lidé v téhle zemi. Tyhle dotační pravidla je potřeba změnit. Potom bude najednou na to, abychom mohli zvednout platy učitelům.

Váš otec v rozhovoru pro Právo řekl, že ho netěší váš vyhraněný postoj k Andreji Babišovi. Řešili jste to spolu?

Tak mě zase netěší jeho nadměrná loajalita k Andreji Babišovi. Čekal bych asi výraznější prohlášení týkající se třeba kauzy Čapí hnízdo i od svého otce. Na druhou stranu, nemám žádné výhrady k jeho působení na ministerstvu obrany, vážím si ho jako profesionála a jako nezkorumpovatelného politika. Ale jeho loajalita vůči Babišovi, ta je myslím hodně za hranou.

Řekl jste mu to?

Řekl.

Co vám na to odpověděl?

Nechci u toho sestávat dlouho. To jsou soukromé hovory a nepatří to za kameru.

Dovolte mi ještě osobnější otázku, ale cítíte, že politika mezi vámi něco změnila?

Nemám čas nad tím teď přemýšlet. Doufám, že ne.

Babišovo snění, to je jen pohádka pro voliče. Je to lež Matěj Stropnický

Vrátím se ještě k vašemu programu. Už jste mluvil o tom, že chcete zvednout platy učitelům, konkrétně nástupní plat by měl být 32 617 korun. Chcete také zvednout základní univerzální důchod na 10 tisíc korun. Kde na to všechno vezmete?

Největší problém je u nastupujících učitelů. Berou nejnižší peníze, protože tam jsou tabulkové platy. Proto se chceme soustředit na ně, aby ti nejkvalitnější lidi z pedagogických fakult šli opravdu učit. Když má ten učitel nabídku na 23 hrubého, tak jde radši do byznysu. Další problém jsou dotační tituly, o tom už jsem mluvil. V tomhle státě se špatně redistribuují veřejné peníze. Velké množství končí u lidí, kteří je nepotřebují. Taky to ukazuje hlavní motivy, proč je Babiš v politice. On je tam proto, aby mohl rozvíjet svoje podnikání. Aby mohl ovlivňovat pravidla, která využívá při čerpání dotací pro svůj byznys. To, co je okolo, to snění, to je jen pohádka pro voliče. To je lež.

Tvrdíte, že zdroje tedy jsou, když to tak řeknu.

My máme samozřejmě i jiné zdroje v programu. Chceme zdanit velké znečišťovatele. Oni převádějí část svých nákladů na veřejnou sféru. My musíme z veřejných peněz dotovat rekultivaci krajiny, my musíme dotovat zdravotnictví v těch nejpoškozenějších oblastech, kde je třeba smog v zimě.

Kdybyste se dostali do Sněmovny, kdo by mohl být vaším potenciálním koaličním partnerem?

Já na tuhle otázku odpovídám. Není úplně slušné na ní odpovídat tak, že se to dělá až po volbách. To odpovídá celá řada politiků a já si nemyslím, že je to správně. Máme určitě nějaké preference. Když to řeknu sám za sebe, udělal jsem docela dobrou zkušenost v koalici se sociální demokracií a s TOP 09 souběžně na Praze 3, kdy jsem byl tři roky místostarostou. Jiný příklad, na magistrát jsme v Praze kandidovali v koalici s lidovci a se Starosty a nezávislými, přestože si všichni mysleli, že se koalice rozpadne během prvního roku, tak nyní načínáme čtvrtý rok, kdy ta koalice funguje, a tudíž si myslím, že je taky možná.

Doufám, že se ČSSD zbaví Chovance. Je to člověk, kteří šíří nenávist Matěj Stropnický

Jako možného koaličního partnera jste označil ČSSD, ale zároveň jste v jednom rozhovoru do médií uvedl, že ministr vnitra Milan Chovanec je jako Marian Kotleba. Jak to mají voliči chápat? To si trochu protiřečí, když říkáte, že byste s ČSSD do koalice šli.

Volební lídr sociální demokracie je Lubomír Zaorálek.

Předsedou strany je ale nyní Milan Chovanec.

V tuto chvíli je pověřeným předsedou a já doufám, že ta strana se tohohle člověka zbaví.

Jak zbaví? Podle vás by neměl být vůbec ve vedení ČSSD?

To je samozřejmě vnitřní záležitostí ČSSD. Já jsem to řek tak, jak jsem to řek.

Proč by to ta strana měla udělat?

Protože ten člověk je velmi nebezpečný.

V čem?

Je to člověk, který aktivně vyvolává ve společnosti pocit ohrožení, šíří nenávist, přispívá k potenciálnímu zvyšování násilí. No tohle nesmí ministr vnitra nikdy dělat.

Šel byste do koalice s ČSSD, kdyby tam Milan Chovanec pořád hrál nějakou roli?

To je velmi těžká představa. To si v tuhle chvíli, zejména na postu ministra vnitra, neumím vůbec představit.