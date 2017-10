„My jsme si udělali srovnání ekonomické úrovně před rokem 2004 a nyní. Z toho srovnání vycházejí zajímavá data. Zatímco platy a důchody jsou ve srovnatelné kupní síle, tak máme obrovské zadlužení, milión lidí za hranicí chudoby nebo těsně na ní,“ řekl pražský lídr SPD Jiří Kobza. Podle jeho mínění má členství EU také vliv na růst počtu českých bezdomovců.

Předseda komunistů Vojtěch Filip se domnívá, že politici musí umožnit konání lidového hlasování, pokud si to národ bude přát. „Já jsem pro to, aby takové referendum, pokud to lidé požadují, aby bylo. Zákon máme připravený, nepředkládáme ho zatím,“ uvedl. Jak by komunisté v referendu hlasovali, neupřesnil.

Lídr ústecké kandidátky Pirátů Mikuláš Peksa zdůraznil, že Piráti jsou liberální proevropská strana. Hlasování o vystoupení z EU by umožnila. „My bychom byli proti ad hoc zákonu, chceme kvalitní zákon o obecném referendu,“ vysvětlil.

Aby podle něj mohli Češi vystoupení z Unie prohlasovat, musela by se pro něj vyjádřit „ústavní většina“ všech občanů, která by procentuálně kopírovala ústavní většinu v parlamentu.

Kandidát STAN Radim Sršeň se domnívá, že odchod z EU by nebyl řešením. „Nadávání na Brusel jako na biblickou příšeru, která nám jen diktuje a šikanuje nás, není to správné. Mějme referendum, ale ve chvíli, kdy budeme vědět, o čem to je. Musíme se zaměřit na informování lidí o EU,“ dodal.

EU se musí změnit, shodlo se ANO s ODS

TOP 09 by podle svého místopředsedy Marka Ženíška ústavní zákon o referendu nepodpořila. Za potřebné nepokládá referendum ani kandidát Strany zelených Petr Štěpánek. „Rozklad společnosti a naprostý chaos tu nepotřebujeme,“ prohlásil.

Lidové hlasování o vystoupení z EU si nepřeje ani lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. „Pokud se nám podaří vystoupit, tak nám životní úroveň klesne o 40 procent, bych tak odhadl. Brexit nám ukazuje příklad toho, v jakém stavu se země ocitne, pokud se rozhodne vystoupit. Je to prohra pro obě strany,“ řekl.

Odchod z EU nechce ani ANO. Stejně jako ODS chce prosazovat vnitřní změny společenství. „My jsme měli referendum o EU před 13 lety. Jako Česká republika se musíme snažit prosazovat strukturální změny,“ řekl kandidát ANO v Plzeňském kraji Pavel Šrámek.

Podobně se k tématu postavil i místopředseda ODS Martin Kupka: „Bylo by hodně laciné hlasovat pro referendum. Pracoval bych na tom, aby se EU změnila. Není pro Českou republiku jiná alternativa než působení v EU.“

Ondřej Benešík z KDU-ČSL uvedl, že je příznivec zastupitelské demokracie a členství v EU nemá podle něj pro Českou republiku alternativu.

Kvóty pro uprchlíky



Politici se vyjádřili i ke kvótám na přijímání uprchlíků, za jejichž neplnění hrozí Evropská komise Česku sankcemi. Kvóty označili všichni politici za nefunkční.

„My musíme řešit příčinu krize. Česká republika by se měla dál podílet na tom, aby válka v Sýrii skončila,“ řekl Filip, podle kterého by NATO mělo zničit Islámský stát. „Ano, my budeme podle našeho zákona o azylu jednat, ale nebudeme přijímat migranty, protože nám je někdo pošle,“ dodal Filip.

Štěpánek zdůraznil, že se musí odlišovat uprchlíci a přistěhovalci. Podle Kobzy však migranti nepatří ani k jedné skupině. Označil je za kolonisty. „Já jsem strávil v islámských zemích 14 let. V první řadě naše odmítání migrantů vychází z bezpečnostních hledisek. Lidi, kteří sem přicházejí bez bezpečnostní kontroly, považujeme za bezpečnostní riziko,“ řekl.

Vychází prý z vlastních zkušeností, kdy v Africe pomáhal při organizaci uprchlických táborů.

Peksa i Sršeň se domnívají, že krizi musí řešit EU jako celek.