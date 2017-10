Podle plánovaného nařízení radnice Prahy 1 bude muset cyklista v samotném centru Prahy, například z náměstí Republiky nebo z dolního Václavského náměstí nebo v ulici Na Příkopě, mezi 10. a 17. hodinou slézt z kola.

Hlavním důvodem, proč se rozhodla městská část toto řešení navrhnout je bezpečnost chodců. „My jsme ze zákona povinni zabezpečit pořádek a bezpečnost chodců a pochopitelně všichni vědí že pěší zóna je slovo pěší od slova pěšák a to znamená, že ta zóna patří opravdu chodcům. Cyklisté se do těchto zón dostali na výjimku, a to zhruba před sedmi lety. V té době měla Praha zhruba o třetinu méně návštěvníků a celý ten provoz tam nebyl tak hustý,” sdělil Novinkám starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP09).

Podle Lomeckého má odboru dopravy zpracovat návrhy, které by situaci vyřešily, včetně jiných objízdných tras. „Pokud má k nějakému omezení dojít, rozhodně nebudou omezeni chodci,“ dodal Lomecký.

Přes sto cyklistů průvodem centrem Prahy vyjádřili svůj nesouhlas k případné regulaci jízdy na kole.

FOTO: Novinky

Aktivisté ze spolku Auto*Mat, kteří demonstraci svolali, s tímto názorem však jasně nesouhlasí. „Nové objízdné trasy, které jsou zatím připravovány, jsou velmi nedostatečné a také velmi nebezpečné,” řekl Novinkám Vratislav Filler, dopravní expert a iniciátor ze spolku Auto*Mat. Podle jeho slov by měla být městská část Praha 1 být schopna regulovat jízdu na kole jiným způsobem než zákazem. „Existují jiná řešení, která známe ze zahraničí. V Německu je povolena jízda krokem a v Brně mají omezení na 10 kilometrů v hodině,“ pokračoval Filler.

Cyklističtí aktivisté odmítají omezení v pěších zónách v centru Prahy.

FOTO: Novinky

Demonstrace se také zúčastnil starosta Městské části Praha 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě), který k připravovanému návrhu vyjádřil svůj nesouhlas. „Odborník toto nemůže přijmout. Musí stanovit trasu, kudy mají jezdit cyklisté a vyčlenit pro ně koridor. Městská policie je tu od toho, aby kontrolovala bezohledné řidiče. Tento návrh je politicky špatný a z odborného hlediska naprosto nepřijatelný,“ sdělil Novinkám Čižinský.