Spot TOP 09 začíná tím, že Čtvrtníček a Kalousek sedí na pohovce a povídají si. „Mirku, mezi náma, voliči nerostou na stromech, ty ležej na zemi, stačí je zvednout. A jak tam ležej ty voliči na tej zemi, tak vaši na ně kleknou,“ radí Kalouskovi Čtvrtníček.

Naráží tak na nahrávku, která v srpnu unikla do médií a lídr hnutí ANO Andrej Babiš na ní říká: „Naši na ně klekli.“ Myslí tím finanční správu, která zakročila proti firmě vlastnící sklad v areálu patřícím Agrofertu. [celá zpráva]

Šéf TOP 09 už dříve Novinkám řekl, že strana natočila předvolební spoty s nadsázkou a humorem. „To mám rád a je mi to vlastní. Chceme dělat volební kampaň s humorem a nadsázkou, protože si myslíme, že to k TOP 09 patří,“ uvedl Kalousek.

Svůj volební klip po další diskusi se známým hercem Kalousek ukončí volebním heslem strany: „Neuhneme.”

Dostaneme ženy od sporáku



V podobném duchu se nese i další klip strany, v němž přebírá od Kalouska hlavní roli místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová. Jeho tématem je rovnoprávnost mužů a žen. „Markéto, máme pro vás tu kampaň. Je to senzace. Říkám tomu pracovně – žena, přítel člověka,“ nastiňuje Čtvrtníček.

Video

Z prosazování lepších podmínek pro ženy neuhneme.

„My spolu dostaneme ty ženský od toho sporáku – do fabrik, do vysokejch funkcí, do vysokejch pecí. A vám ještě postaví podnik. A to budou stavět taky ty ženský, a chlapi, ti budou takhle malinký,“ líčí Čtvrtníček.

Pekarová Adamová jen kroutí hlavou a podobně jako Kalousek reaguje otázkou a slibem, že strana neuhne z prosazování lepších podmínek pro ženy.

TOP 09 před několika dny zveřejnila upoutávku na spoty. Hraje v ní rovněž Čtvrtníček, který zastřelí Kalouska.

Video

Upoutávka na volební spot TOP 09 s Petrem Čtvrtníčkem

Fiala slibuje nižší daně

Klip zveřejnila i ODS. Vystupuje v něm šéf strany Petr Fiala, který vysvětluje, že se rozhodl vrátit politice smysl a slušnost. Voličům slibuje například nižší daně.

Video

Předvolební klip ODS s Petrem Fialou

„Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme příjmy. Můžete se spolehnout, že z ekonomického růstu budou bohatnout všichni. Můžete se spolehnout, že zachováme silné Česko,“ slibuje Fiala.

Odevzdat hlas ODS znamená podle něj dvě jistoty – že hlas voliče nepropadne a že hlas bude mít smysl.