Šéf hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš zavedení EET obhajoval slovy: „Výsledky jsou jasné, máme přebytek státního rozpočtu a evidence tržeb přinese do rozpočtu už letos asi pět miliard.“

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že si nikdo nemůže myslet, že by pět procent tržeb uniklých na DPH v maloobchodě přineslo do rozpočtu aspoň tolik, aby to pokrylo stovky úředníků, které musel stát přijmout. Kritizoval, že úniky velkých hráčů nikdo nesleduje a neřeší.

Marek Pieter (STAN) uvedl, že hnutí podalo kvůli EET podnět na úřad pro ochranu údajů. „Je to jen další nástroj k šikanování lidí,“ uvedl. Také on připomněl, že se nikdo nezabývá stamiliardovým odlivem zisků a kapitálu do zahraničí.

Loterie a euro



Jakub Michálek za Piráty kritizoval zejména spuštěnou loterii. „Očekával bych, že se starší lidé budou moci do loterie zapojit třeba i na České poště, kde se účtenka oskenuje a každému bude vygenerován kód, se kterým se v případě výhry přihlásí. A ne ručně vypisovat 50 znaků z každé účtenky,“ vysvětlil.

Zbyněk Stanjura (ODS) považuje celý systém EET za špatný. „Každý má už dávno přece právo si vyžádat účtenku, je to taková digitalizace Rakouska-Uherska,“ konstatoval. Jediná správná reakce je EET zrušit.

Podle Jiřího Dolejše (KSČM) a také Radima Fialy (SPD) by před přijetím eura a vstupem země do eurozóny mělo proběhnout referendum. Proti ukvapenému vstupu do eurozóny se vyslovil i Andrej Babiš. Francouzskému prezidentu Macronovi, který prosazuje prohloubení integrace, doporučil starat se o francouzské problémy. Bohuslav Sobotka je pro přijetí eura až tehdy, když dojde ke zvýšení mezd a platů. ODS je podle Stanjury pro přijetí eura, ale až tehdy, až to bude pro ČR výhodné.