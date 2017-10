„Jsem přesvědčen, že to, co se teď odehrává v Katalánsku, je vnitřní záležitostí Španělska. Je to demokratická země a věřím, že je schopna najít řešení, jak situaci uklidnit,“ sdělil Novinkám ministr zahraničí a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek.

„To je asi podobné, jako když my jsme dělili stát. Vždy to nejde tak sametově jako u nás,“ doplnil Zaorálek. Změny se podle něj musí dosáhnout ústavní cestou, což konání referenda nebylo.

Brutální útoky španělské policie proti Kataláncům jsou podle něj politováníhodné. „Věřím, že španělská vláda se bude snažit, aby se nic podobného neopakovalo. Nemyslím si ale, že by lidé v Katalánsku byli pod útlakem,“ uvedl Zaorálek.

Dodal, že postoj Česka by v této chvíli měl být neutrální: „Není naše role, abychom posuzovali a vážili, na čí straně je více argumentů.“

Babiš: Je to katastrofa



Lídr ANO Andrej Babiš prohlásil, že zásah policie je skandální. „Ty záběry jsou otřesné, mlátí tam staré ženy. Nemám pocit, že je to v Evropě,” komentoval.

Policie podle něj vůbec neměla zasahovat. „Referendum mělo proběhnout, tím, že vláda řekla, že je to neplatné, tak je to neplatné. Tím, že oni začali mlátit lidi, tak ti lidi se více zmobilizovali a šli hlasovat, akce vyvolává reakci, totálně to podělali, policejní šéf to měl odvolat. Je to katastrofa, co tam předvedli,” podotkl Babiš.

Nemyslím si, že by to mělo být na okamžitou akci EU, ale na okamžitý apel Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek by naopak očekával alespoň omluvu zraněným lidem. „Nejsem zastáncem protiústavních referend, ale to, co udělala centrální vláda, pokládám za naprosto nepřijatelné a za strašnou chybu,“ komentoval pro Novinky Kalousek.

Evropská unie by ale podle něj neměla zasahovat. „Nemyslím si, že by to mělo být na okamžitou akci EU, ale na okamžitý apel, ke kterému bych se velmi rád přidal. Aby centrální vláda rychle našla způsob komunikace s Barcelonou, aby našla odvahu k omluvě za zraněné,“ řekl.

Sčítání hlasů v referendu o nezávislosti Katalánska.

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Fiala: Bude to radikalizovat Katalánce



Podle předsedy ODS Petra Fialy jsou policejní zákroky, jejichž záběry v neděli publikovala média, smutné a těžko pochopitelné. „Nic se jimi nevyřešilo a naopak mohou jen radikalizovat dosud umírněné Katalánce,“ uvedl Fiala.

Podobný názor má i Kalousek. „To, co udělali, přispívá jen k eskalaci konfliktu,“ míní.

Vyhlášení nezávislého Katalánska podle Fialy není na pořadu dne. „ČR uznává celistvost Španělska a to je podstatné. Především jde nyní o to, aby se uklidnila situace a problémy byly řešeny ústavní cestou,“ doplnil Fiala.

Video

Referendum v Katalánsku

Vicepremiér a lidovecký šéf Pavel Bělobrádek Novinkám řekl, že celá věc je vnitřní záležitost Španělska. „Myslím si, že my to vnímáme zvnějšku a kromě skutečných odborníků nemůžeme posoudit tu situaci zvnějšku. Každopádně jsem zastáncem dohody a konsenzuálního řešení, a ne násilností,“ reagoval.

Vždy podle něj musí být respektováno právo. Zdůraznil však, že na druhé straně je také právo na občanskou aktivitu. „Ale když dochází k násilí, je to vždycky problém,“ uzavřel.

Nejsem zastánce jednostranného vyhlášení nez. a tamní referendum považuji za neústavní. Tohle ale Madrid naprosto nezvládl a pohnojil! https://t.co/zbwqo5gKN1 — Marek Ženíšek (@zenisek_m) 1. října 2017

Někteří čeští politici se již k víkendovému dění v Katalánsku vyjádřili na sociálních sítích. Shodují se především v tom, že ačkoliv bylo podle nich konání referenda protiústavní, zásah španělské policie byl brutální a španělská vláda situaci nezvládla.

„To že jsou obrázky ze země EU? Připomínají spíše země na východ. Toto španělská vláda fakt nezvládla,“ konstatoval předseda hnutí STAN Petr Gazdík.

Trochu ostřeji se vyjádřil místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „Nejsem zastánce jednostranného vyhlášení nezávislosti a tamní referendum považuji za neústavní. Tohle ale Madrid naprosto nezvládl a pohnojil!“ napsal na Twitteru.