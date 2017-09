Podle Jana Laciny (STAN) je jedno procento na kulturu „něco jako Yetti. Všichni ho slibují, ale nikdo ho dosud neviděl“. Připomněl, že o jednom procentu mluvil i současný ministr Daniel Herman (KDU-ČSL).

Zástupce Pirátů Giuseppe Maiello vidí řešení v daňové asignaci. Je to podle jeho slov recept, který „dává možnost občanům, aby rozhodli sami, kam směřovat peníze“.

Během debaty se střetli Roman procházka a zástupce SPD Miloslava Roznera, který prohlásil, bez dalšího upřesnění, že kultura upadá. „Kultura neupadá, naopak. Je velkým ekonomickým odvětvím, které se rozrůstá a nabývá na síle. Je velkou ekonomickou silou s přesahem do jiných odvětví. Je ji třeba pořádně financovat,“ prohlásil Procházka.

Lidé pracující v tomto odvětví, by podle jeho názoru měli brát násobek současných platů. Domnívá se, že financování kultury by mělo přejít na ministerstvo financí, protože přes ministerstvo kultury „peníze jen protékají“.

Pamatujme na regiony

procházka je přesvědčen, že kulturních akcí v regionech je dostatek a lidé si mají z čeho vybírat. Reagoval na slova Markéty Wernerové (ČSSD). Ta tvrdila, že je nutné se kultuře v regionech více věnovat. Stejný názor má i Eva Valjentová (KSČM). Obě se shodly na tom, že je třeba zlepšit dostupnost hradů a zámků, muzeí i divadelních představení pro občany.

Pavla Golasowská (KDU-ČSL) hájila statečně barvy svého stranického kolegy ministra Hermana. Odpovědět na otázku ostatních účastníků debaty, proč s nimi nepřišel diskutovat a obhajovat svou práci ministr osobně, neuměla.

„Naše kultura už není Popelkou. Od roku 2013, kdy šlo na kulturu necelých devět miliard, je to letos téměř 13 miliard. Platy se v kultuře zvýšily o 35 procent. Byly poddimenzované, ale zvyšovat se budou dál,“ hájila barvy ministerstva kultury.

Podle ní by se měla pozornost zaměřit i na regionální divadla. „Jsme pro posílení statusu zemských divadel. Máme zemi českou, ale nesmíme zapomínat na to, že máme i zemi moravskou i slezskou. Chtěli bychom posílit prestiž moravských a slezských divadel, aby byly také dotovány. Není jen Národní divadlo,“ řekla Golasowská.

Aleš Jakubec z TOP 09 konstatoval, že je třeba vůbec definovat, co je to kultura, jaké jsou kulturní hodnoty. „Chtěli jsme do školského zákona do preambule dát i výchovu ke kultuře, ale nepodařilo se to,“ litoval Jakubec. Podle něj by se měl důraz klást na to, aby se ke kultuře přivedla mládež.