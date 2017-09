„Vzpomínám si, že předseda jedné strany tvrdil, že se rozkrade 200 miliard ročně. Na konci volebního období můžeme na základě tvrdých dat říci, že vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL z hlediska zadávání veřejných zakázek byla vládou systémové korupce,“ prohlásil v úterý na tiskové konferenci ve Sněmovně Kalousek.

Kabinet podle něj zatěžuje drobné živnostníky byrokratickými nařízeními, ale sám naprosto netransparentně utrácí a vyhýbá se veřejné soutěži, která šetří peníze daňových poplatníků. Uvedl, že ministerstva současné vlády utratila naprosto neprůhledně 39 miliard korun.

Ten nárůst v přidělování zakázek bez soutěže bije do očí Martin Plíšek, poslanec TOP 09

Topka uvedla srovnání z let 2011 a 2012, kdy byla u vlády, s roky 2014 a 2015, kdy vládla současná koalice. „Za vlády TOP 09 byly zadány veřejné zakázky bez soutěže za necelých 11,8 miliardy korun. ČSSD, ANO a KDU-ČSL v roce 2014 a 2015 utratily na ministerstvech za zakázky z ruky 26,9 miliardy,“ tvrdí strana.

Poslanec TOP 09 Martin Plíšek zdůraznil, že například ministerstvo dopravy vedené Danem Ťokem (ANO) loni zadalo takzvané zakázky z ruky za víc než osm miliard korun. „V roce 2011 to byly pouze necelé dva milióny. Ten nárůst v přidělování zakázek bez soutěže bije do očí,“ podotkl.

Ať se podívají do vlastních řad, říká Ťok



Ťok ale zmiňované výtky odmítá. Vláda je podle něj transparentní. „Víte, to je moc hezká kritika. Ale když kritizují, tak se musí TOP 09 podívat do vlastních řad – velmi výrazně. Není to tak, že bychom nechtěli soutěžit, my soutěžíme všechno, co můžeme, ale to jsou většinou věci z minulosti, které se jinak řešit nedaly,“ uvedl Ťok.

Doplnil, že největší zakázkou bez soutěže byla záležitost mýta. „A to je také smlouva, u které byl pan Kalousek, když se podepisovala,“ řekl Novinkám Ťok.