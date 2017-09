Společnost se dostala do insolvence vloni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Finanční správa tvrdí, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH.

O případu konkurzu firmy FAU se hovoří v souvislosti s nedávno uniklou nahrávkou bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO).

„Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže ta je v insolvenci, obstavené účty, vagony,” měl říci Babiš na nahrávce zveřejněné na anonymním twitterovém účtu skupiny Šuman, kde se v minulosti objevilo již několik nahrávek.

Šéf ANO následně odmítl, že v době svého působení na ministerstvu financí zneužíval a úkoloval celní správu. Odmítl to i šéf Finanční správy Martin Janeček, který to označil za „sprosté lži”.

Nejtvrdší možné opatření



Předseda senátu Jiří Gottwald upozornil, že celní správa použila nejtvrdší možné opatření, které může vůči daňovému subjektu uplatnit. Podle něj by se nabízelo například zástavní právo.

Ostravský soud se při pátečním rozhodnutí opíral o rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) z 31. října loňského roku. V něm NSS zdůraznil, že samotné zjištění, že budoucí daň převyšuje aktuální finanční disponibilní prostředky daňového subjektu, není samo o sobě důvodem pro tak masivní zajištění, jako jsou zajišťovací příkazy, po nichž bezprostředně následuje exekuce.

Celníci zřejmě podají kasační stížnost



Právní zástupkyně generálního ředitelství odmítly u soudu rozsudek komentovat. Uvedly pouze, že GŘC pravděpodobně podá kasační stížnost. Mluvčí generálního ředitelství Martina Kaňková Právu řekla, že celníci vydají prohlášení v pondělí dopoledne.

Právní zástupce FAU Alfréd Šrámek po opuštění soudní síně řekl, že má za to, že rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě je jen jeden z dalších kroků k absolutní porážce Finanční a Celní správy v kauze FAU. Přiznal, že rozsudek však nemůže změnit aktuální situaci společnosti, která se krátce po vydání zajišťovacích příkazů dostala do insolvence.

„Firma byla zlikvidována v den, kdy byly exekuce zahájeny, to znamená 23. září loňského roku, a od té doby nevykonává žádnou podnikatelskou činnost, ani nemůže,“ poznamenal.

I on počítá s tím, že se Celní správa prostřednictvím kasační stížnosti odvolá.