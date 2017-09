„Trenérka tance u tyče“ Kristýna Paseková kandiduje v Moravskoslezském kraji za stranu Radostné Česko. Na kandidátce Zelených v Královéhradeckém kraji lze zase najít „chalupáře z Krkonoš“ Ivo Trpkoviče. Vyplývá to z webu Českého statistického úřadu volby.cz.

Nejvíce kreativní, co se týče profesí, se zdají být Piráti. Ve Středočeském kraji za ně kandiduje například „saunový mistr“ Tomáš Felix. Ve stejném obvodu se o křeslo ve Sněmovně bude ucházet také „volnočasový pedagog a žonglér“ Jakub Václavovič.

Ropný magnátek s pumpou



V Karlovarském kraji voliči mohou dát svůj hlas Barboře Hradečné, která se označuje jako „komunikační ninja“, „záchranáři nemocných informačních systémů“ Karlu Nyklesovi či „ropnému magnátkovi a nájemnému pozounistovi“ Ondřeji Skorkovi. Všichni tři jsou z Pirátů.

„Povolání ropný magnátek jsem uvedl, jelikož mám na starosti jednu čerpací stanici, kde také pracuji. Samozřejmě je v tom trocha nadsázky, ale my už jsme jednou takoví, veselá parta obchodníků s ropou. Nejdříve jsem chtěl uvést ropný magnát, ale že mám jenom jednu pumpu, tak proto magnátek,” vysvětlil Novinkám Skorka.

Kromě ropného magnátka také uvedl, že je nájemným pozounistou. „Uváděl jsem to i u posledních krajských voleb a hodně lidí to zaujalo. A možná i díky tomu se začali ptát a zajímat se o pirátský program,” dodal.

Kolonku „povolání” prý vnímá jako jediný prostor, kde člověk může být trochu kreativní a ukázat, že kandidátům nejsou cizí normální lidské vlastnosti jako smysl pro humor.

Tím se zřejmě řídí i jeho další spolustraníci. Za Piráty by totiž teoreticky ve sněmovní lavici mohl usednout také „nezávislý badatel“ Alexandr Salák (Královéhradecký kraj), či „silozpytec“ z Vysočiny Marek Nečada. Záhadný název je podle slovníku spisovné češtiny archaickým výrazem pro fyzika. Za stejnou stranu kandiduje ve Středočeském kraji i „student a bohém s bílým kloboukem“ Michal Ketner.

Za lidovce kandiduje správce synagogy



Rozmanitá povolání nabízejí i další strany. V Moravskoslezském kraji se na kandidátní listině KDU-ČSL tak trochu paradoxně objevil „správce synagogy“ Jan Stejskal. Za Českou stranu národně sociální v Jihočeském kraji kandiduje „český dudák“ Ivan Fabián.

Za stejnou stranu se chce do Sněmovny dostat také „pamětník okupací“ František Stropek. Podle údajů na kandidátce je Stropkovi 85 let. Za Realisty v Moravskoslezském kraji kandiduje organolog Jiří Krátký. Organologové jsou odborníci na varhany.

Mezi kandidáty napříč stranami lze také najít výrobce sýrů, vinaře, vedoucí školní jídelny, someliéra, specialistu kurzových sázek, pingla, taviče nebo paliče.

Volební zákon profese neomezuje



Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra Novinkám řekla, že profese adeptů na poslance se nijak neověřují a na kandidátku si tak mohou napsat, co uznají za vhodné.

„Volební zákon to nijak neomezuje, krajský úřad ani nemá nástroje, jak by to ověřoval. Je to na tom samotném kandidátovi,“ uvedla Pěknicová.