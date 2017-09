Knížáka chtěl dehonestovat, odmítl stížnost Černého ÚS. Výtvarník zaplatí sto tisíc

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost výtvarníka Davida Černého proti rozsudku, podle kterého má zaplatit bývalému řediteli Národní galerie Milanu Knížákovi sto tisíc korun za urážku v dokumentu České televize. Vyplývá to z justiční databáze. Justice kauzu řešila šest let, dvakrát do ní zasáhl Nejvyšší soud, letos v lednu už verdikt potvrdil.