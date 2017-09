Právě to vypíchla poslankyně ODS Miroslava Němcová, která kandiduje na Vysočině. Poslankyně se na počátku debaty vymezila proti prezidentovi Miloši Zemanovi i hnutí ANO. „Jde o zachování demokratického parlamentního systému, co jsme budovali od roku 1989,“ uvedla s tím, že má na mysli excesy prezidenta ohledně odvolávání vlády (po demisi Nečasovy vlády byla Němcová kandidátkou na premiérku, Zeman ale jmenoval Jiřího Rusnoka).

„Nyní ANO téměř znemožňuje volnou soutěž stran,“ dodala Němcová s tím, že základní prioritou je prozápadní směřování. „Jakékoli jiné směřování nám neposkytuje šanci, abychom se rozvíjeli v demokratických mantinelech, které se potvrdily v poslední 25 letech,“ varovala. Němcové přitakala kandidátka zelených Hana Konvalinková. „Prozápadní demokratické ukotvení země je otřeseno,“ podotkla.

Když se něco s mým životem stane, tak mi stát pomůže postavit se na nohy a postará se o důstojný život Jan Čižinský (KDU-ČSL)

Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) Němcové odpověděl, že ke kvalitě života patří normální diskuse. „Nemyslím si, že bychom směřovali do nedemokratických principů. Samozřejmě, že naše společnost musí být stavěna na demokratických principech, ale ať voliči rozhodnou, co je prioritou,“ řekl s tím, že pro ANO je to oblast vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče.

Kandidát SPD Radek Koten Němcové namítl, že takové směřování na Západ, kde dochází k teroristickým útokům, nechce. „Důležité je, aby náš občan měl pocit domova a pocit bezpečí, na to navazuje strach z islámu a imigrace,“ uvedl.

„Stát má být služba“

Podle poslance KSČM Leo Luzara je pro kvalitu života nejdůležitější dovolat se práva mít důvěru v soudy a jejich rozhodnutí. Ondřej Lochman ze Starostů a nezávislých vyzdvihl především vzdělání a nutnost mít dobré učitele a životní prostředí, stejně jako starosta Prahy 7 za KDU-ČSL Jan Čižinský. „Zmínil bych také bezpečí v tom smyslu, že když se něco s mým životem stane, tak mi stát pomůže postavit se na nohy a postará se o důstojný život,“ uvedl Čižinský.

Lídr jihočeské kandidátky soc. dem. Ondřej Veselý zmínil, že stát má být živ zejména z důvěry občanů, nikoli z daní. Lukáš Kolařík z Pirátské strany zase zmínil, že je třeba především zjednodušit a vylepšit přístup občanů k úřadům.

Podle Vlastimila Válka z TOP 09 se stát především musí zasadit o to, aby rostl měřitelný parametr kvality života. „Tedy jde především o kvalitní vzdělání, zdravotní péči a životní jistoty jak sociální, tak bezpečnostní. Stát má být služba, měl by občanům pomáhat, ne jim vnucovat svoji vůli,“ dodal.