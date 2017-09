Soud argumentuje tím, že zveřejnění bez souhlasu pachatele je porušením zákona o ochraně osobních údajů a že fotku smí legálně zveřejnit pouze policie.

„Opět jedno z rozhodnutí, která občana vzdalují od důvěry ve spravedlivé rozhodování soudů. Chytí-li poškozený pachatele při činu, byť kamerovým záznamem, nemůže v testu proporcionality obstát vítězství osobnostních práv pachatele nad majetkovým právem poškozeného,” komentovala kriticky rozhodnutí soudu senátorka a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu a někdejší místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová.

Majitel obchodu dostal za zveřejnění fotografie pokutu pět tisíc korun od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jeho následné ústavní stížnosti soud nevyhověl. Podle ÚS firma porušila svou povinnost tím, že účel zveřejnění osobního údaje nebyl v souladu s účelem shromažďování daných osobních údajů kamerovým záznamem.

Takovou argumentaci kritizuje i další oslovený právník. „Nebýt tohoto rozhodnutí, tak bych byl přesvědčen, že v takovém případě je zveřejnění fotografie na sociální síti legální,” řekl Novinkám advokát Rudolf Leška specializující se na ochranu osobnosti.

To, že někdo pátrá po člověku, za problematické nepovažuje, ale zároveň připomněl, že podle zákona je ke zveřejnění fotografie opravdu oprávněná pouze policie. „Zřejmě je policie ale neschopná, když to nedokáže sama,” dodal Leška s tím, že ho rozhodnutí překvapilo.

Měl to nechat na policii

O absurdnosti právního rozhodnutí hovoří i poslanci. „Některé výklady práva nabývají absurdní podoby. Je to mimo jiné důsledek složitých zákonů a množství předpisů téměř na všechno, kterými je ČR zaplavena,” řekl Novinkám předseda ODS Petr Fiala.

Na problematiku vymahatelnosti práva upozorňuje i místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Pokud to zobecním, tak vždy by mělo být primárně prosazeno, aby bylo právo vymahatelné. Poté může být zákon účinný,” uvedl Bartošek.

Někteří zdůrazňují, že dotyčný neměl fotografii zveřejňovat sám, ale nechat to na policii. „Byl bych opatrný v soudech, přeci jen Ústavní soud je velká autorita. Fotografii podle mě neměl zveřejňovat sám, ale měl to nechat na policii, která by to nejspíše zveřejnila poté,“ uvedl ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jan Chvojka z ČSSD a dodal, že by ale očekával mírnější postih.

S tím, že měl majitel nechat iniciativu na policii, souhlasí i poslanec za TOP 09 Martin Plíšek, zároveň však nesouhlasí s uložením pokuty. „Pomohl totiž najít pachatele. Musí se to ale posuzovat vždy u každého jednotlivého případu, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do soukromí, a to měla vyhodnocovat policie,“ doplnil Plíšek.

Pelikán případ nechce komentovat



Zda se zákon v takových situacích nestaví spíše na stranu pachatele než na stranu poškozeného, nechtěl komentovat ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). „Neznám ten případ detailně, tak to nechci komentovat,” napsal Novinkám krátce.

Případ ukradeného elektrokola z roku 2011 po dlouhých šesti letech skončil minulý týden. Ústavní soud odmítl stížnost jednatele okradené firmy a potvrdil mu pokutu pět tisíc korun uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů. Fotku zloděje totiž zveřejnil na sociální síti bez jeho souhlasu. Ditrich Novinkám sdělil, že další právní kroky nepodnikne.