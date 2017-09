Oba reagovali nejen na tvrzení exministra financí Andreje Babiše (ANO), kterého minulý týden kvůli kauze Čapí hnízdo vydala ke stíhání Sněmovna, ale i na výroky prezidenta Miloše Zemana. Ten se nechal slyšet, že případ zavání zneužitím policie. Podobně reagoval i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který mluvil v souvislosti se stíháním Babiše o účelovosti.

Policejní prezident přiznal, že na nedávné schůzce s hlavou státu řešili kromě bezpečnosti země i kauzu kolem Babiše. „Já jsem se vůči tomu vymezil,“ zmínil Tuhý. Řekl, že do vyšetřování nevidí, ale svým podřízeným důvěřuje. „Rozhodně o policejní provokaci nejde,“ řekl.

S tím souhlasil i šéf žalobců Zeman, kterému přijde jako nešťastné hovořit v dané věci o policejní provokaci.

Policie kauzu prošetřuje od prosinec 2015



Tuhý se ohradil také proti tvrzením, že stíhání Babiše bylo načasované. Ačkoli během vyšetřování kauzy Čapí hnízdo došlo k průtahům, tak za to prý nemůže ani policie, ani dozorující žalobci.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Nebyly tam průtahy ze strany policie, ale byly tam určité obstrukce, které jsou součástí té trestní věci,“ uvedl Tuhý s tím, že na straně policie bylo učiněno maximum. Upřesnil, že podnět k prošetření případu přišel v prosinci 2015.

Prezident Zeman si kvůli kauze Čapího hnízda pozval na Hrad Pelikána, Babiše, ale i ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD). Vysvětlil to tím, že je jeho přirozenou povinností vyslechnout obě strany sporu.

S tím ovšem příliš nesouhlasí Tuhý. Podle něj není správné, aby se prezident ptal kteréhokoli ministra na konkrétní kauzy. „Za to nese odpovědnost policie a státní zastupitelství a nikdo další by do toho neměl vstupovat,“ uvedl Tuhý. Dodal, že Chovanec nemá vhled do vyšetřování žádné kauzy.

Šéf žalobců: Prezidentovo pozvání bych odmítl

Šéf žalobců řekl, že pozvání od prezidenta nedostal. „Pokud bych pozvání na Hrad obdržel, tak bych ho odmítl, poněvadž je to kauza, která je v současné době živá,“ uvedl. Připomněl, že kauzu nyní dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze, ale nelze vyloučit, že časem v ní bude vykonávat dohled i on.

Dodal, že prezident s ministry mluví o věcech, o nichž nemají informace nebo je mají z médií či ze Sněmovny. „Jediný, kdo u té kauze skutečně ví, je pan Babiš. Je jediným z těch tří, kdo se o tom může s panem prezidentem nějak fundovaně pobavit,“ uvedl šéf žalobců Zeman.

Policie chce Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, kterého Sněmovna také vydala ke stíhání, obvinit jako někdejší představitele skupiny Agrofert v souvislosti s padesátimiliónovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše chce stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu.