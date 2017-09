Na zprovoznění garáží čekali Pražané několik let. Měly být otevřeny spolu s tunelem Blanka v září 2015, termín byl však několikrát odložen, mimo jiné kvůli potížím s technologiemi uvnitř stavby.

Poslední plánovaný termín hovořil o začátku letošního září, i to však nakonec neplatilo.

Nové garáže na Letné.

FOTO: Novinky

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) se Pražanům omlouval a děkoval za shovívavost. „Cena 800 korun za měsíc parkování v krytém parkovišti pro rezidenty, myslím, je takovou malou náplastí,“ poznamenal.

Celkem je v garážích k dispozici 830 parkovacích míst, přičemž jedno patro, tedy necelá třetina míst, bude určeno k dlouhodobému parkování pro místní obyvatele.

Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (KDU-ČSL/Trojkoalice) parkoviště Praze 7 pomůže, ale problém parkování v městské části to nevyřeší. „Převis automobilů je totiž asi 3000,” řekl.

Místostarosta Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) dodal, že obyvatelé Prahy 7 si vyzvedli na úřadě asi 150 smluv na pronájem míst v nových garážích.

Dlohodobě parkovat v garážích budou moci i nerezidenti, kolik budou platit, však není jasné. Cena bude záviset na provozovateli.

Pro krátkodobé parkování je prozatím dohodnuta cena v rozmení 100 až 150 korun za den, hodinová sazba by měla být 25 korun. „Není to ani takové to P+R, ale ani takové to, co byste platili v komerčních garážích v centru Prahy,“ dodal Dolínek.

Garáže vznikly při stavbě tunelu Blanka a jejich cena je zahrnuta v ceně tunelu, který vyšel na více než 40 miliard korun. Podle Dolínka se cena projektu samotného pohybuje odhadem v řádech stovek miliónů korun.

Při stavbě tunelu byly postaveny garáže také na Prašném mostě. Kdy budou otevřeny, není jasné.