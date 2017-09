Uvedl to ve čtvrtek v Praze před 1500 odboráři z celé ČR. A hned schytal kritiku ze strany šéfa Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, který hovořil o vydírání. „Dostáváme zlomek toho, co ve vyspělých ekonomikách, přestože máme stejnou produktivitu,“ argumentoval Středula.

Podle něj je v době rekordního růstu a minimální nezaměstnanosti nejvhodnější doba pro prosazení vyšších výdělků. S nadsázkou hovořil také o tom, že už teď jsou odbory vítězi voleb, protože zvyšováním mezd se zabývají všechny významné politické strany. Zdůraznil, že mzdová úroveň v ČR je až na osmém místě od konce mezi zeměmi EU.

„Nejsme žebráci“

„Nevstupovali jsme do EU, abychom se stali žebráky Evropy. Začaly nás dobíhat a předbíhat země, u kterých bychom to nepředpokládali,“ uvedl. Středula připomněl, že odhad ministerstva financí počítá s růstem platů o osm procent v příštím roce. Odbory požadují zvýšení mezd o osm až deset procent, i když uznal, že ve firmě v potížích růst takový být nemůže.

Už se jim podařilo prosadit výrazné navýšení platů ve veřejném sektoru. Odmítl také záměr, podle nějž by se mzdy měly zvýšit až od ledna, jak se prý k němu doneslo. „Dohoda je, že se zvýší od 1. listopadu,“ zdůraznil. Jeho vystoupení pobouřilo Dlouhého. Ten se pustil do odborů s tím, že dělají zbytečný humbuk, protože platy v soukromém sektoru už se zvyšují. Podle něj mzdy v minulém roce navýšily tři čtvrtiny podniků, a to nejčastěji o pět procent.

Vzkaz pana Dlouhého, který byl ve vládě, když se tady děly ty nejhorší věci, ani nechci komentovat. Josef Středula

Vyzval odboráře, aby přestali urážet podnikatele, podněcovat nenávist k nim a vydírat je. Jejich výroky označil za populistické. „Odbory by si měly uvědomit své místo ve společnosti,“ řekl a osočil je, že se „snaží na svou stranu získat ty, kteří nemají rádi a neoceňují náš polistopadový vývoj v uplynulých téměř třiceti letech“.

A vláda se prý dopustila protiústavního jednání, když přistoupila na jejich mzdové požadavky a dovolila tak, aby zde „vládla nevolená skupina jménem odbory“. Středula opáčil, že odbory v rámci kolektivního vyjednávání nikoho nevydírají.

Miliardové kalkulace



„Vzkaz pana Dlouhého, který byl ve vládě, když se tady děly ty nejhorší věci, ani nechci komentovat. On přispěl k té mzdové mizérii, kterou tady máme. ČR se mohla vyvíjet úplně jinak, kdyby tady nebyli lidé jeho typu a nezaváděli mzdové regulace apod.,“ řekl předák. Odboráře vyzval, aby pečlivě studovali volební programy, a představil analýzu, jak se návrhy stran v oblasti práce a mezd odrazí na státním rozpočtu.

Podle něj se jen čtyři strany podrobněji věnují dané oblasti. Návrhy soc. dem. by podle analýzy vyšly celkem na 73 miliard korun. Naproti tomu program ODS by prý znamenal výpadek 279 miliard. „Tam se dá říct, že jsou ty náměty destruující. Částka je ohromná a považujeme to za velmi nebezpečné,“ řekl Středula.

Kritizoval zejména volební slib zastropovat odvody na zdravotní pojištění. Vyslovil také nesouhlas s návrhem na zrušení elektronické evidence tržeb, jak hlásá ODS a TOP 09. Podle Středuly zavedení EET zvýšilo příjmy do státní kasy a narovnalo podnikatelské prostředí. Propočty odborů ukázaly, že opatření TOP 09 by vyšla na 230 miliard korun. Nápady hnutí ANO by představovaly dopad ve výši 95 až 137 miliard korun.