„Situace je nerovnoměrná. Přestože prší, v lesích je hodně sucho. Některé regiony jsou téměř bez hub, někde zas rostou, hlavně ve vyšších polohách,” řekl mykolog. Šance je také na loukách, kde se drží rosa v trávě, tam lze narazit na žampiony a různé druhy pýchavek, dodal.

Podmínky pro růst hub by se díky deštivému počasí mohly dál zlepšovat. Plánované podzimní mykologické výstavy by neměly být ohroženy.

Místo lesa vyrazte k potoku či rybníku



Například na jihu Čech letos houbaři zažívají nejlepší sezónu za poslední tři roky. V roce 2015 houbaře trápilo sucho. „Loni už to bylo lepší a letos je to ještě o něco příznivější. Sice v srpnu byl na chvíli útlum, ale teď už je zase hub dostatek," uvedla mykoložka Libuše Kotilová.

Dodala, že lidé nejraději sbírají hřiby, především smrkové, dubové a borové. Tyto druhy se lidově nazývají pravými hřiby. „Ale na jídlo je chuťově vynikající i řada jiných druhů,” řekla. Podle ní se v regionu zatím letos ještě příliš nevyskytují strakoši nebo klouzky. Jejich čas možná ještě přijde.

Na řadě míst se navíc zatím ještě houbám nedaří v lesích. Spíš se vyskytují na hrázích rybníků nebo v okolí potoků a říček. „Záleží totiž na srážkách, které spadnou. Někdy mohou být opravdu jen lokální a do větších lesů se voda nedostane. Ale to by se s nástupem podzimu, kdy bývá obecně víc vlhko, mělo změnit,” řekla.