Poslanec Daniel Korte (TOP 09) bude při důchodu překládat. Bývalý novinář a poslanec za ANO Martin Komárek se do bývalé profese vracet nebude, místo toho začal psát knihy. V říjnu by měl vydat publikaci o Miloši Zemanovi. „Jak by řekl bývalý ministr Mládek, budu se živit jako parazit, budu živnostník a budu psát knihy,“ řekl Právu Komárek.

Jednu už mají knihkupectví na pultech. Jmenuje se Nebezpečné stádo aneb Poslanec český a jiné retardované druhy. „Z přírodovědeckého hlediska v ní popisuji své příšerné zážitky ze Sněmovny. Teď velmi intenzivně pracuji na knize o Miloši Zemanovi, která musí být na přání nakladatele hotova do půlky října,“ doplnil pro Právo.

V publikaci se prý bude snažit dobrat motivací jednání prezidenta. „Řekl jsem si, že musím být férový. Nebýt ani hystericky proti prezidentovi, ani hystericky pro něj. Hledat racionalitu a politický kontext jeho činů,“ přiblížil. Netradiční práci bude mít i šéf klubu hnutí Úsvit a bývalý pilot Marek Černoch, který však na Facebooku svým přátelům slibuje, že se do politiky jednou zase vrátí.

Nudit se nebudou



„Jdu do managementu letectví. A jinak se chci věnovat smart technologiím, energetice, cestovnímu ruchu a dalším věcem. Mám rád vizionářské myšlení a projekty, to mě baví,“ prozradil Právu.

O něco obyčejnější plány má Korte. „Budu důchodce,“ řekl poslanec, který ve Sněmovně proslul tím, že občas své odpovědi při hlasování zpíval. Na otázku, zda se nechce vrátit do pracovního procesu, odpověděl: „Ani mě nenapadne. Ale to neznamená, že nebudu nic dělat. Mám v úmyslu vrátit se ke svému povolání překladatele.“

Jeho kolega z klubu TOP 09 František Laudát dokonce už v novém zaměstnání je. V jakém, však odmítl zveřejnit. „Já už jsem nastoupil, protože situace nesnesla odkladu. Nechci o tom mluvit, je to citlivá záležitost,“ řekl Právu s tím, že se chce věnovat i poradenství v dopravě.

Novotný žertuje o politickém odboji

Tajemný zůstal i končící poslanec Martin Novotný z ODS. Zažertoval, že se bude věnovat politické odbojové činnosti. Co přesně ho však bude živit, sdělit odmítl. „Do Vánoc si to rozmyslím. Zvažuji dvě možnosti,“ zmínil.

Bývalá nejvyšší státní zástupkyně a poslankyně za ČSSD Marie Benešová se vrátí do své advokátní kanceláře. „Dělala jsem práci stejně při Sněmovně, jenom nyní naberu víc klientů, které jsem dosud odmítala,“ prozradila. Dosavadní předseda ústavněprávního výboru Sněmovny a vnitrostranický kritik vedení ČSSD Jeroným Tejc bude pracovat pro jednoho pražského notáře. Jeho jméno však prozatím médiím neuvede.

Tejc se nevrátí do své advokátní kanceláře, jejíž činnost ve funkci poslance pozastavil. „Říká se, že dvakrát do jedné řeky nevstoupíš. Dvanáct let jsem ve Sněmovně hájil veřejný zájem a zájem státu. V advokacii bych byl nucen stát na straně jednotlivých klientů, často i proti státu. Proto jsem se rozhodl změnit právní obor,“ vysvětlil Právu své pohnutky. Zůstat chce prý „co nejdál od politiky, které si užil víc než dost“.

Nové zaměstnání čeká i ministra financí Ivana Pilného (ANO). Tomu však 26. října skončí pouze poslanecký mandát, funkci ministra si udrží do jmenování nové vlády. „Zeptejte se pana prezidenta, jak dlouhý metr si mám střihat,“ zažertoval. Nudit se však prý po odchodu z vlády nebude.

„Mám nějaké projekty, založil jsem projekt digitálního vzdělávání v Hradci, který se zdá, že bude velmi dobrý. Dostal jsem souhlas všech děkanů, přitáhl jsem do toho ministerstvo práce a ministerstvo školství,“ řekl Právu. „Jinak se budu flákat a psát knížky,“ dodal ministr, podle kterého by v budoucnosti měli všichni staří lidé i v penzi pracovat.