„Pokud Andrej Babiš nebude jasně schopen vysvětlit své kauzy, jako jsou dluhopisy, schůzky s novinářem Přibylem a Čapí hnízdo, nedovedu si představit, že bychom s ním seděli u jednoho stolu, kde by byl personálně zastoupen. Už teď se ukazuje, že není ve vládě za ANO a ta vláda může fungovat,“ řekl Jurečka v debatním pořadu Partie na televizi Prima.

Babiše a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka ve středu Sněmovna vydala k trestnímu stíhání kvůli padesátimiliónové dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Oba hlasovali pro své vydání, chtějí se nejrychleji očistit u soudu. Poslanci ANO při hlasování o vydání opustili sál.

Kauza podle Jurečky určitě může ovlivnit výsledky voleb. „Voliči to sledují. Je možné, že to bude mít i opačný efekt a příznivce Andreje Babiše to ještě utvrdí,” dodal. Rozhodně ale odmítl kritiky, že je vyšetřování účelově načasované.

Zeman: Babiše jmenuju i ve vazbě



Kam se přikloní voliči, si netroufá odhadovat ani druhý účastník debaty poslanec ODS a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS). „Někdo si řekne že je to účelovka a někdo si řekne padni komu padni, ten systém musí fungovat bez ohledu na to, že jsou načasované nějaké volby,” řekl Bendl.

Podle něj se ukazuje jako pravděpodobné, že prezident Zeman při vítězství ANO jmenuje Babiše premiérem. „Spolupráce prezidenta a předsedy ANO Andreje Babiše je zjevná. Jestli je na někoho podáno trestní oznámení, neznamená, že je vinen. Musíme ctít presumpci neviny. Je na prezidentovi, jak se rozhodne,” dodal.

Zeman se minulý týden nechal slyšet, že by v případě volebního vítězství hnutí ANO jmenoval jeho šéfa Andreje Babiše předsedou vlády i v případě, že by seděl ve vazbě.

Jurečka i Bendl si nemyslí, že česká legislativa v oblasti imunity potřebuje nějaké změny. Sněmovna v minulosti rozhodla o vydání 14 poslanců. „Názor se opět přiklonil k tomu, že nejsme soudci, ať to rozhodne policie a soudy,” uzavřel Bendl.