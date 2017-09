Ten to začal útokem na premiéra Bohuslava Sobotku za privatizaci OKD. „Jděte do OKD a hledejte těch 130 miliard. Ty tam nenajdete a další tisíce miliard, které se tady rozkradly a zašantročily...“ ČSSD podle něj dopustila zdevastování severní Moravy.

Tím nadzvedl Zaorálka. „To přece není pravda. A neměli bychom na občany vykřikovat, že žijí ve zdevastovaném kraji,“ okřikl Babiše a trval na tom, že ČSSD při řešení OKD udělala hodně dobrého.

Babiš se ale nedal umlčet: „Proč stále lžete? Já jsem udělal maximum pro ty lidi. A mám na to svědky. Tak neříkejte nepravdu,“ prohlásil a nazval Zaorálka totálním amatérem v ekonomice, který nerozumí firmám, podnikání, nerozumí, co jsou to peníze, co jsou to nemovitosti a stále něco mluví o OKD.

Video

Záznam: Dopolední jednání Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka

„Já jsem musel chránit OKD, protože vy jste si tam chtěli nanominovat zase vaše kámoše, chtěli jste tam mít fleky. Abyste byli zase při tom. Abyste něco si slízli tam, nějakej kšeftík. OKD jsem dal do pořádku já. A taky mám na to papíry. Jo? Tak nelžete, prosím vás!“ kontroval Babiš.

Do debaty se vložil Pavel Blažek (ODS), podle kterého „argumentace, že kdo nepostavil psí boudu nebo nepodnikal, nemůže být současně dobrý politik, je nesprávná”. „Když to řeknu jednoduše, k politice potřebujete hodně abstraktní myšlení a taky určité vzdělání v humanitních vědách,“ podotkl Blažek.

Babiš reagoval: „Jsem špatný politik. Ale co je nejhorší, když ve vládě sedí totální ekonomičtí amatéři. A to je případ pana ministra Zaorálka,“ prohlásil. „To není o tom, že někdo postavil psí boudu, ale buď rozumí ekonomice, rozumí nemovitostem, rozumí podnikání, nebo je celý život politik. A to není případ pana Zaorálka, který tady chce vést nějaké ekonomické diskuse a vůbec tomu nerozumí,“ dodal Babiš.

Video

Záznam odpoledního jednání a hlasování Sněmovny o vydání Babiše a Faltýnka

Na obranu Zaorálka se postavil šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „On pravděpodobně v této věci opravdu není odborník, ale ani standardní odborníci nesahají panu Babišovi ani po kolena. Ta brilantnost, se kterou umí svůj majetek, své nemovitosti, posouvat, měnit vlastnické struktury, účelově zakrývat v čase tak, aby v jakémkoli okamžiku na ně mohl čerpat dotace nebo získat daňovou výhodu, na takovou brilantnost tady nemá nikdo z nás,“ ironicky poznamenal Kalousek.

„Pan Babiš, který do politiky vstupoval jako amatér, dnes dokázal, že je již opravdový profesionál, dokázal z debaty o tom rodinném hnízdě vyvolat diskusi, o všem, čemu nerozumí ministr Zaorálek. Vítám pana Babiše mezi profesionály,“ uzavřel s úsměvem Zaorálek.