Ve 48 letech otěhotněla. Po 15. umělém oplodnění

Jako o nejšťastnější matce na světě o sobě hovoří padesátiletá Iveta Kadláčková, která před časem nastoupila po mateřské dovolené do zaměstnání. Na své úspěšné těhotenství čekala 11 let, absolvovala během té doby 15 pokusů o umělé oplodnění a investovala do něj přes 150 tisíc korun. Přestože v to už nikdo nevěřil, uspěla, v osmačtyřiceti otěhotněla a má syna.