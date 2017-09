Cílem strategie je naplánovat další rozšiřování tramvajové dopravy, která by měla nahradit vytížené autobusové tahy. Na základě schváleného dokumentu nyní Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s dopravním podnikem a organizátorem pražské dopravy Ropid zpracuje podrobnější plán.

„Určíme, které tratě chybí nejvíc, aby se začaly dělat jako první,” řekl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Schválená strategie dělí plánované tratě do tří kategorií. První skupina zahrnuje projekty v pokročilém stadiu přípravy. Jde o prodloužení kolejí o 2,4 kilometru z Divoké Šárky na Dědinu, které by mělo vyjít na 893,2 miliónu korun. Druhou tratí je 1,9 kilometru dlouhý úsek ze Sídliště Barrandov do Slivence za 691,1 miliónu.

Poslední je prodloužení trasy z Modřan na Libuš do blízkosti plánované nové stanice metra D. Prodloužení má měřit 2,1 kilometru a stát 500 miliónů Kč. V horizontu několika let mají vzniknout tramvajové smyčky u Depa Hostivař a na Zahradním Městě.

Do Komořan i do Troje



Druhá skupina zahrnuje 16 tratí, které by se měly začít budovat do roku 2030. Nejdelší v této skupině je trasa z Choceradské přes Chodovec a Opatov na Háje s konečnou Jižní Město, která měří 6,1 kilometru.

Skupina označená trojkou obsahuje 11 výhledových záměrů, které chce město do roku 2030 zapracovat do územní dokumentace. Sem patří například prodloužení tramvají v úseku Záběhlická–Bohdalec–Eden–Vršovická, propojení Podbaby s trojskou zoo, nebo trať z Modřan do Komořan.

Délka tramvajové sítě je v Praze 142,4 kilometru, asi 52 procent tratí vede po vlastním tramvajovém tělese. Zbylé jezdí po vozovkách společně s auty. Tramvaje v Praze přepraví ročně přes 360 miliónů cestujících.