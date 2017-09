Politici na jednání, které se uskutečnilo v jihomoravské Lednici, kde během dne společně jednala česká a slovenská vláda, shodu nenašli. Vyplývá to z vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), který na Twitteru informoval o přerušení rokování do dalšího pondělí s tím, že ČSSD trvá na navýšení platů.

Jednání o rozpočtu bylo v rámci koalice přerušeno do pondělí. ČSSD trvá na růstu platů od 1.11. Učitelé 15 %, ostatní 10 %. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 4. září 2017

Všechny strany však shodně uvádějí, že učitelům přidat chtějí a že nechtějí zvyšovat plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který je plánován ve výši padesáti miliard korun. Nejdříve se však musí dohodnout na tom, odkud peníze vezmou, a poté se musí shodnout na míře zvýšení. Podle Sobotky je konečný termín na konci září.

Jednání předcházela roztržka mezi dvěma největšími koaličními stranami ANO a ČSSD, když si šéf hnutí Babiš a jeho místopředseda Faltýnek postěžovali, že nebyli na koaliční radu pozváni. Jednání se nezúčastnili ani ostatní šéfové poslaneckých klubů, absentoval Roman Sklenák za ČSSD i Jiří Mihola za lidovce. Naopak předseda lidovců Pavel Bělobrádek se jednání zúčastnil.

Standardní pozvánky „na koaliční jednání k rozpočtu” přitom rozesílal premiérův kabinet s tím, že vedle ministra financí předpokládá Sobotka i účast místopředsedů vlády, případně dalších ministrů. „Tématem koaličního jednání bude státní rozpočet na rok 2018 s tím, že kromě účasti ministra financí předpokládá pan premiér účast místopředsedů vlády. Za každou vládní politickou stranu pan premiér dále předpokládá účast max. tří dalších zástupců - členů vlády,” stojí v pozvánce, kterou Novinky mají k dispozici.

Mohli přijít, napsal Sobotka



Babiš však v pondělí odpoledne uvedl, že se žádná koaliční rada nekoná. „Žádnou pozvánku jsem nedostal,” řekl šéf ANO Novinkám. To samé redakci sdělil Faltýnek. „Ani já, ani pan Babiš nebyl pozván,” napsal v SMS zprávě. Hnutí ANO tak večerní jednání nepovažuje za standardní koaliční radu. Sobotka na jejich výtky uvedl, že „osobně nezval nikoho” a že „je to věcí stran, klidně mohli přijet”.

Podle mluvčího vlády Martina Ayrera premiér Sobotka pozval kvůli rozpočtu jen vicepremiéry a ministry s tím, že zároveň měla každá z koaličních stran možnost nominovat tři vybrané členy vlády. „Záměrem premiéra je dosáhnout shody koaličních ministrů na základních cílech rozpočtu, aby mohl být rozpočet včas schválen ve vládě a byl také včas předložen do Poslanecké sněmovny,” uvedl.

Brabec před jednáním doplnil, že ač hnutí považuje schůzku za neoficiální, neznamená to, že se není o čem bavit. „Nemůže to mít oficiální statut, ale daleko podstatnější je, abychom si řekli, jaké jsou možnosti státního rozpočtu a deficitu státního rozpočtu. Je zřejmé, že pokud mají být uspokojeny všechny nároky, které jsou vznášeny především ze strany odborů, tak je to mimo možnosti schváleného padesátimiliardového deficitu,” řekl ČTK.

Vládní strany se měly na večerním jednání dohodnout mimo jiné na navýšení platů ve školství. Odbory požadují, aby vláda navýšila učitelům platy o 15 procent. V případě, že na to vládní koalice nekývne, chtějí vyhlásit stávkovou pohotovost. Členové koalice je po pondělním jednání vyzvali k dialogu a klidu.