Prostor před brněnským nádražím patří dlouhodobě mezi nejkritizovanější místa a pravidelně se v různých anketách umisťuje na předních příčkách nejškaredějších míst moravské metropole. Dát nepěknému prostranství alespoň trochu civilnější tvář se proto rozhodl i dopravní podnik, který o prázdninách nástupiště za několik miliónů korun předláždil. Jenže potřeby nevidomých cestujících musely doslova ustoupit reklamním panelům, lavičkám a košům na odpad.

Přestože je nevidomá, pohybuje se Kateřina Hegrová po Brně už s notnou jistotou. Spoléhá přitom právě i na vodicí linie. „Pro nevidomé jsou důležité. Když tady vystoupím z tramvaje a potřebuji k podchodu, tak se díky ní nedostanu moc blízko autům nebo tramvajím. Je to jednodušší, když máme něco, co určuje přímý směr,“ řekla Právu.

„Určitě při chůzi nepředpokládám, že by na vodicí linii byla nějaká překážka, naopak mám za to, že je udělaná proto, aby se nám chodilo líp, i proto po ní většina nevidomých chodí rychleji. Pokud člověk neví, že tu má takové překážky, klidně by mohlo dojít i ke zranění,“ nebrala problém na lehkou váhu Hegrová.

Na nevidomé číhají nečekané překážky.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové se při dláždění postupovalo podle platných norem a technických standardů. „Nastalou situaci řešíme s městskou částí Brno-střed, a to již několik týdnů. Do konce září tak dojde k předláždění některých prvků. Tyto práce by měly probíhat současně s instalací nového zábradlí. Jeho podobu a umístění opět konzultujeme s městskou částí. Cenu předláždění odhadujeme na 45 tisíc korun,“ konstatovala mluvčí.